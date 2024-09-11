Ждет извинений: адвокат Кати Лель объяснил иск артистки к Отару Кушанашвили

Более полугода назад стало известно о судебном иске Кати Лель против журналиста и светского обозревателя Отара Кушанашвили. Артистка оскорблена словами шоумена о ней. Он в свойственной себе манере в одном из выпусков своего ютуб-шоу "Каково?" выразил сомнение в том, что зубы певицы были похищены инопланетянами.

Недавно общественность снова заговорила об иске Лель к Кушанашвили, отмечая тот факт, что артистка не отказалась от заявления даже когда узнала об онкологии у шоумена. Адвокату певицы Татьяне Галанцевой пришлось объяснить, чего на самом деле хочет добиться ее клиентка.

По словам юриста, Катя Лель оскорблена тем, что Отар Кушанашвили изложил информацию в оскорбительной и непристойной форме. Кроме того, в сказанном якобы было очень много лжи. Поэтому артистка желает услышать от журналиста извинения.

Галанцева отметила, что исполнительница хита "Джага-джага" не стремится отправить тяжелобольного Кушанашвили за решетку. Мол, она лишь хочет добиться справедливости и восстановить свое доброе имя. Интересно, что юрист не стал озвучивать возможность денежной компенсации, говоря об иске.

"Мы тоже по-человечески сочувствуем Отару. <...> Не думаю, что публичные извинения Отара как-то негативно могут повлиять на состояние его здоровья", – добавила Галанцева в беседе со "Светским хроником".

Кстати, репутация Кати Лель, судя по словам ее адвоката, из-за слов Отара Кушанашвили пострадала в мировом масштабе. Юрист подчеркнул: шоумен позволил себе оскорбительные высказывания, в то время певица "своей композицией "Джага-джага" обеспечивает авторитет российской культуры в мировом культурном сообществе".

Отар Кушанашвили, кстати, уже высказался об иске Кати Лель в своем телеграм-канале:

"Я даже не знаю, как реагировать. Это ж Кафка и Ионеско в одном. Хроника флуктуации ума"





Напомним, Катя Лель многократно рассказывала о своем контакте с представителями внеземных цивилизаций и о том, что по сей день держит с ними связь. Например, не так давно артистка сообщала, что инопланетяне сообщат жителям Земли о своем существовании в ближайшие годы.

На фоне кажущихся фантастическими рассказов Кати Лель обрела вторую популярность ее песня "Джага-джага". Она попала на верхние строчки мировых чартов благодаря активному использованию композиции блогерами в своих коротких роликах.