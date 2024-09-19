Хилькевич показала живот после третьих родов: "Хотела бы как Маша Погребняк, но не могу"

17 сентября актриса Анна Хилькевич стала мамой в третий раз. Она рассказала, что беременность и роды были непростыми. Весь август звезда "Универа" мучилась со схватками, которые то начинались, то проходили. Дочка актрисы и бизнесмена Артура Мартиросяна появилась на свет на 41-й неделе. По словам Анны, роды длились минимум 28 часов.

Сейчас Хилькевич с ребенком находятся в роддоме. Актриса вышла на связь с поклонниками и показала свою дочку. По словам Анны, они обе чувствуют себя хорошо и набираются сил перед выпиской. Кроме того, супруга бизнесмена продемонстрировала в соцсетях свой живот. Звезда пожаловалась, что объемы хоть и ушли, но он все еще внушительных размеров. Хилькевич вспомнила Марию Погребняк, которая тоже родила на днях и через пять дней хвасталась безукоризненной фигурой.

"Хотела бы я сейчас, как Маша Погребняк, показать, какая я худенькая, стройненькая, но ни фига я не могу это сделать. У меня вот пузяка. Как сказал мой муж, сдувшийся мячик", – шутит над собой актриса.





Хилькевич рассказала, что днем ребенка забирает к себе в палату, а ночью малышка спит в детском отделении под присмотром медиков. Новорожденную приносят каждые 3–4 часа или по требованию на кормление.

Имя третьей дочери Анна пока не раскрыла. Однако многие уверены, что назовут малышку именем, которое начинается с буквы "А", как и у всех членов семьи. Так, недавно Хилькевич переименовала среднюю дочь Марию, чтобы девочка не чувствовала себя чужой.