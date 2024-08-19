Показавшую жениха Бузову заподозрили в беременности: уже установила детское автокресло

Ольга Бузова развелась с Дмитрием Тарасовым в 2016 году. С тех пор у певицы было несколько серьезных романов, которые скандально распались. После этого, видимо, Ольга решила пойти другим путем и больше не выносить личную жизнь на всеобщее обозрение. Долгое время было неизвестно, занято ли сердце артистки. Но недавно она впервые выложила в Сеть фото со своим бойфрендом.

Личность мужчины, который обнимает ее на снимке, Бузова не раскрыла. А после похвасталась роскошным кольцом на безымянном пальце. Камень на украшении настолько большой, что не заметить его было бы сложно. Ювелир оценил помолвочное кольцо в 45 миллионов рублей.

После этого поклонники заговорили о том, что экс-ведущая "Дома-2" собирается замуж за миллионера. Тем временем Ольга продолжает показывать в своем блоге, что в ее жизни грядут большие перемены. В этот раз артистка снялась в автомобиле, в котором уже установлено детское кресло.

"Хочу и жду", – написала исполнительница, дополнив интригующее послание сердечком.





Обратили внимание пользователи Сети и на последние видео Бузовой. На них артистка сильно изменилась и поправилась, утверждают поклонники. Пока одни призывают звезду лучше за собой следить и похудеть, другие принялись поздравлять Олю с беременностью.

"Беременна? Поздравляю", "Вес прям хорошо набрала и щечки хорошие появились"– пишут комментаторы.





Сама Бузова продолжает молчать о том, что сейчас происходит в ее личной жизни. Впрочем, пользователей Сети это никогда не останавливало и ранее стало известно, кто станет отцом ребенка Ольги.