"Хочет малыша и жениться": Бородина неожиданно узнала о планах нового любовника

Долгое время после расставания с Курбаном Омаровым Ксения Бородина не афишировала свою личную жизнь. Однако с недавних пор теледива буквально светится и больше не скрывает, что счастлива. Свою любовь ведущая обрела на проекте "Последний герой. Русский сезон". После съемок шоу вместе с Николаем Сердюковым Ксения уехала в Турцию, где, предположительно, познакомила избранника с дочерьми.

Сама Бородина, впрочем, официально не объявляла о новых отношениях и до сих пор выкладывает фото, где только частично видно лицо любимого. А вот поклонники, которые переживают за телеведущую, уже заглянули в будущее и доложили прогноз Ксении.

"Сегодня разбирала вашу пару на таро. Он так влюбился, хочет малыша и жениться", – сообщила о планах Сердюкова одна из подписчиц звезды.





Сама Бородина, вероятно, не ожидала узнать о планах Николая от пользователей Сети. В ответ на заявление поклонницы она пошутила: "Ну если таро сказали, надо выполнять".

Напомним, Бородина дважды была в браке и воспитывает дочерей от разных мужчин. Последний союз Ксении с Курбаном Омаровым оказался крайне скандальным. Телеведущая выяснила, что супруг ей изменял, и выставила его за дверь. Впрочем, недавно бизнесмен женился на девушке, с которой закрутил роман, еще будучи в браке. Он заявил, что Валерия не знала о том, что он женат, и попросил прощения у бывшей супруги.