Начала мстить за поддержку Абрамова? Алсу публично припомнила Киркорову его позор

Скандал вокруг развода певицы Алсу и Яна Абрамова не утихает вот уже два месяца. Поговаривают, что артистка решила расторгнуть брак после измен супруга и практически пальцем указала на Анастасию Решетову, как на разлучницу, назвав ту "представительницей древнейшей профессии". Этот конфликт разделил весь шоу-бизнес на два лагеря: одни поддерживают Алсу, другие считают, что Абрамов искренне любит жену и хочет сохранить брак.

Последнего мнения придерживается и Филипп Киркоров. Недавно поп-король публично бросился защищать Абрамова и заявил, что тот не способен на измену. Это, судя по всему, не понравилось Алсу, и в эфире шоу "Маска" артистка решила припомнить исполнителю его позор. Подозревая, что в костюме сердца находится Киркоров, она вспомнила скандал, который прогремел в 2004 году.

"Дорогое Сердце, а как вы относитесь к моей розовой кофточке?" – с ухмылкой заявила певица.

На провокацию коллеги Филипп, впрочем, не повелся и отметил, что ему нравится все прекрасное.

Напомним, 20 лет назад Киркоров набросился на журналистку на пресс-конференции и начал ее оскорблять, заявив, что его раздражает розовая кофточка, бюст и даже микрофон девушки. Он с позором выгнал из зала представительницу СМИ, за что навлек на себя гнев, без преувеличения, всех россиян. Тогда Киркорова критиковали и отменяли его концерты.

Ранее мы рассказывали о четырех постыдных фактах из жизни Киркорова, которые мало кому известны.