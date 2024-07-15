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Понедельник 15 июля

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Молодая жена наконец раскрыла правду о детях Петросяна: выдала все, как на духу

Молодая жена наконец раскрыла правду о детях Петросяна: выдала все, как на духу

Татьяна Брухунова редко говорит о наследниках, но в этот раз прервала молчание.

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян счастливо женаты уже пятый год. За это время на свет появились их совместные наследники: сын Ваган и дочь Матильда. На днях жена артиста наконец рассказала фанатам, как успевает справляться и с детьми, и с работой, и с блогом.

Оказалось, что Брухунова с самого рождения держит детей в узде. По словам Татьяны, она совсем не балует сына с дочерью. Сейчас супруга сатирика отправилась в вояж на теплоходе со своей мамой и дочерью. Вагана оставила дома с 78-летним отцом. У мальчика плотный график: кружки, спортивные секции и другие развивающие занятия.

35-летняя избранница Петросяна рассказала, что ей повезло с детьми. Малыши с самого младенчества могут занять себя самостоятельно. Даже крошка Матильда, которой только осенью исполнится год, уже может в одиночестве играть и не требовать внимания матери.

"Я никогда не укачивала. Никаких "плясок с бубнами". Жесткий режим – баланс времени", – выдала все как на духу жена юмориста.

Впрочем, в Сети Брухунову часто критикуют за ее материнские качества. По словам подписчиков, которые постоянно наблюдают за тем, как Татьяна ходит по театрам и возвращается домой под утро, жена комика уделяет больше времени себе и развлечениям, чем детям. Сама же девушка постоянно напоминает, что она очень занятой человек.

Ранее сообщалось, что счастливая супруга Петросяна показала округлившийся животик.

15 июля 2024, 10:30
Евгений Петросян. Фото: соцсети/@petrosyanevgeny
Соцсети• Требует проверки

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