Появились новости о разводе Пугачевой с молодым мужем: "Она - инициатор"

Сбежав два года назад из России, привыкшая к роскошной жизни Алла Пугачева рассчитывала, что муж сможет обеспечить семью. Однако спустя время Примадонна вернулась в реальность и поняла, что так, как раньше, уже не будет. Инсайдеры утверждают, что на этом фоне певица в очередной раз задумалась о разводе с Максимом Галкиным*.

Эту новость накануне подогрел известный шоумен. Он считает, что длительное время Пугачева поддерживала видимость благополучной семьи ради близнецов – Гарри и Лизы. Однако сейчас дети адаптировались и уже не так болезненно реагируют на перемены в жизни. Поэтому Алла Борисовна снова задумалась об уходе от мужа.

"Насколько мне известно, Пугачева — инициатор этого всего", – рассказал Стас Борецкий о разводе 75-летней певицы.

Шоумен отмечает, что дети и внуки Примадонны против того, чтобы она разводилась. На этом фоне отношения в семье сильно испортились, и, если верить слухам, сейчас бывшая супруга Филиппа Киркорова не общается с родными.

"Там такое семейное болото. В семье Пугачевой все настроены против возможного развода звездной пары. Может, ей обидно, что нет поддержки от близких. Поэтому пока что не общаться – это верное решение", – поддержал певицу музыкант.

Ранее сообщалось, что в семье Пугачевой стряслась новая беда. Алла Борисовна бьет тревогу и спасает внуков.

* Признан иностранным агентом на территории РФ.