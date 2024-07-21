В Сеть утекли шокирующие снимки тяжелобольного Алена Делона

Известный актер и секс-символ 60-х годов Ален Делон долгое время страдает от онкологии. Помимо этого, врачи обнаружили у звезды Голливуда болезнь Альцгеймера. Несмотря ни на что, шоумен старается держаться. Сейчас за тяжелобольным отцом заботится дочь Анушка, которая по решению суда является официальным опекуном знаменитости.

Накануне в Сеть попали снимки Алена Делона. На кадрах звезда "Черного тюльпана" сидит в кресле парикмахера, который его стрижет. Актера сняла дочь и выложила фото в своем блоге.

"Делон всегда будет Делоном. Всегда хорошо выглядит. Всегда безупречен. Мне кажется, что получилось красиво. Отец согласился", – написала звездная наследница.





В связи с тяжелым недугом Делона многие поклонники жалеют 88-летнего актера. Однако Анушка категорически против такого настроя и отмечает, что ее отец хоть и болен, но он не потерял рассудок. По словам девушки, он ведет жизнь обычного человека: читает газеты, смотрит передачи по телевизору и абсолютно все понимает. Наследница актера призвала не рассуждать о ее отце так, словно он уже умер.

Напомним, в семье разразился грандиозный скандал из-за наследства Алена. Своей дочери актер завещал 50 процентов всего состояния, а двум сыновьям – по 25 оставшихся процентов. Однако братья не согласны с таким решением отца и пытаются обжаловать его через суд. Анушка, в свою очередь, уверяет, что братьев не интересует ничего, кроме денег родителя.

Ранее дочь Алена Делона объяснила, зачем отец хранил в доме оружие.