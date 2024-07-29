Лепс забрал свою 18-летнюю невесту у родителей и увез подальше: живут вместе?

Совсем недавно Григорий Лепс страдал из-за разрыва с матерью своих троих детей, с которой прожил порядка 20 лет. А уже сейчас дамский угодник сияет от счастья, обнимая свою 18-летнюю невесту Аврору Кибу. О романе 62-летнего шоумена со вчерашней школьницей стало известно, когда они вместе вышли на красную дорожку премии Муз-ТВ. Тогда исполнитель хита "Рюмка водки на столе" заявил, что готов жениться на Авроре и ждет от нее ответа.

А недавно стало известно, что Григорий забрал юную Кибу у родителей и увез ее отдыхать за границу. Об этом исполнитель рассказал в своем блоге и прикрепил снимок, на котором расплылся в счастливой улыбке обнимая девушку.

"Все хорошо! Отдыхаем! Чего и вам желаем!!!" – похвастался певец.





У поклонников фотография вызвала неоднозначную реакцию. Многие снова возмутились 44-летней разнице в возрасте и обвинили Кибу в том, что она пытается пиариться на имени известного музыканта, изображая любовь. Некоторые посчитали снимок признанием в том, что у них действительно все серьезно и стали рассуждать живет ли шоумен вместе со своей юной невестой во время отпуска.

"Извините, ну не верю я в эту пару. Или он ее пиарит для чего-то. Или еще что-то. Ну, у девочки явно нет любви.", "Простите… Серьезно? Я была о Вас высшего мнения", "Ощущение, что с любимым отцом отдыхает... В любом случае, счастья вам", – высказали свое мнение комментаторы.

Совсем недавно в Сеть попала информация о том, что Аврора действительно влюбилась в музыканта. А вот ее родные против этих отношений. Сообщалось, что мама Кибы не разрешает 18-летней дочери переезжать к Лепсу. Между тем, тот мечтает о роскошной свадьбе, которая, вероятно, отгремит в следующем году.

Ранее сообщалось, что Лепс предпочел юную фифу родной дочери. На дне рождения музыканта разразился скандал.