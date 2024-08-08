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Четверг 8 августа

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Агата Муцениеце забрала у Прилучного дочь перед судом: сын остался с отцом и мачехой

Агата Муцениеце забрала у Прилучного дочь перед судом: сын остался с отцом и мачехой

Скоро состоится заседание, на котором наследникам придется самостоятельно решить с кем они хотят жить.

Последние несколько недель дети Агаты Муцениеце и Павла Прилучного провели в доме отца и мачехи. "Мажор" свозил семью отдохнуть на Мальдивы, а по возвращении в Россию принялся за работу. Так что будни Мия и Тимофей преимущественно проводят со своей мачехой Зепюр Брутян и младшим братом Микаэлем. Агата в это время была на съемках в Сочи, за что многие раскритиковали ее, посчитав, что отдавать детей отцу перед важным судом опрометчиво. 

Все это время Брутян старательно показывала в своем блоге идиллию. Детей своего мужа от первого брака актриса называла своими и готовилась стать многодетной мамой. Особенно Зепюр сблизилась с Мией: девочка постоянно проводила время с мачехой и признавалась ей в любви.

Впрочем, заменить детям Агату молодая супруга Прилучного не успела. Накануне стало известно, что Муцениеце забрала у Прилучного дочь. Сын пока остался в доме отца. Сама Агата не рассказала, что стало причиной такого решения. Однако до этого Брутян сообщила, что Мия уехала всего на несколько дней. 

Агата Муцениеце с дочерью. Фото: соцсети/@agataagata

Напомним, совсем недавно звезда "Закрытой школы" хвасталась, что смогла отсудить у Прилучного алименты на детей в соответствии с его доходами. Долгое время актер платил по 100 тысяч рублей. Правда, это не понравилось Павлу, и он подал ответный иск на бывшую жену, чтобы отсудить у нее наследников. Заседание пройдет 29 августа, и в его рамках самим детям придется принять сложное решение – с кем они хотят жить. 

Ранее сообщалось, что лишившаяся детей Муцениеце не может сдержать эмоции. 

8 августа 2024, 14:30
Агата Муцениеце. Фото: скриншот YouTube /@sobchak
Елизавета Федорова
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