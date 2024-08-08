Агата Муцениеце забрала у Прилучного дочь перед судом: сын остался с отцом и мачехой

Последние несколько недель дети Агаты Муцениеце и Павла Прилучного провели в доме отца и мачехи. "Мажор" свозил семью отдохнуть на Мальдивы, а по возвращении в Россию принялся за работу. Так что будни Мия и Тимофей преимущественно проводят со своей мачехой Зепюр Брутян и младшим братом Микаэлем. Агата в это время была на съемках в Сочи, за что многие раскритиковали ее, посчитав, что отдавать детей отцу перед важным судом опрометчиво.

Все это время Брутян старательно показывала в своем блоге идиллию. Детей своего мужа от первого брака актриса называла своими и готовилась стать многодетной мамой. Особенно Зепюр сблизилась с Мией: девочка постоянно проводила время с мачехой и признавалась ей в любви.

Впрочем, заменить детям Агату молодая супруга Прилучного не успела. Накануне стало известно, что Муцениеце забрала у Прилучного дочь. Сын пока остался в доме отца. Сама Агата не рассказала, что стало причиной такого решения. Однако до этого Брутян сообщила, что Мия уехала всего на несколько дней.





Напомним, совсем недавно звезда "Закрытой школы" хвасталась, что смогла отсудить у Прилучного алименты на детей в соответствии с его доходами. Долгое время актер платил по 100 тысяч рублей. Правда, это не понравилось Павлу, и он подал ответный иск на бывшую жену, чтобы отсудить у нее наследников. Заседание пройдет 29 августа, и в его рамках самим детям придется принять сложное решение – с кем они хотят жить.

Ранее сообщалось, что лишившаяся детей Муцениеце не может сдержать эмоции.