Чернышев начал судиться за недвижимость Заворотнюк спустя два месяца после смерти жены

Известная актриса Анастасия Заворотнюк скончалась около двух месяцев назад. На протяжении пяти лет она боролась с раком головного мозга. Супруг актрисы Петр Чернышев делал все, чтобы продлить жизнь любимой супруги, однако болезнь оказалась сильнее, и звезды сериалов и кино не стало 30 мая.

У Заворотнюк осталось трое детей: 28-летняя Анна, 23-летний сын Майкл и малышка Мила, которой исполнилось пять лет. Наверняка, Анастасия позаботилась о завещании заранее и самостоятельно определила, кому какое имущество достанется после ее кончины.





Известно, что актриса владела особняком в Крекшино, по предварительной оценке, стоимостью порядка 120 миллионов рублей. Его Анастасия переписала на младшую наследницу и свою маму. Две квартиры в Москве она определила среднему сыну и старшей дочери. Стоимость каждой жилплощади – около 60 миллионов, передает источник. Также Заворотнюк владела новой квартирой в одном из районов Сочи, которая, судя по всему, отойдет Петру.

В наследство родственники скончавшейся актрисы вступят только через четыре месяца. Однако Чернышев уже начал судиться за недвижимость почившей супруги. Он подал иск на застройщика, который, по мнению фигуриста, исполнил не все обязательства.

"Вдовец Петр Чернышев подал иск к компании-застройщику о неисполнении их обязательств при участии граждан в долевом строительстве", – сообщает источник.

Судя по всему, пока Анастасия была жива, спортсмен не желал отвлекаться ни на что и полностью посвятил себя жене. Однако сейчас Петр решил восстановить справедливость.

Ранее сообщалось, что в Сеть утекли снимки изменившейся от рака Заворотнюк.