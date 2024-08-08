Молодая жена Петросяна раскрыла правду о браке с 78-летним комиком: по расчету?

С самого первого дня отношения Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна обернулись грандиозным скандалом. Мало того, что во время романа комик еще был женат на Елене Степаненко, так и колоссальная разница в возрасте шокировала народ. На момент вступления в брак девушке было всего 30 лет, в то время как Петросяну уже 73.

Подробности своей личной жизни супруги не раскрывают: их свадьба прошла тайно, впрочем, как и рождение детей не афишировалось. О появлении на свет дочери Матильды Татьяна объявила только спустя почти полгода. Тем не менее многие продолжают обвинять Брухунову в том, что она вышла замуж по расчету. Сама супруга сатирика, которая крайне редко дает интервью, впервые взялась прокомментировать эти слухи.

"Какой расчет? Как прожить 12 лет с творческим человеком, который в принципе всего себя отдает работе... без чувств? Когда родился Ваган, муж мне признался, что наконец понял, что такое настоящая семья", – рассказала о личном супруга Петросяна.

Напомним, официально Брухунова и Петросян женаты всего пять лет, и только в 2018 году комик развелся со Степаненко. Евгений Ваганович познакомился с девушкой, когда та в 18 летнем возрасте пришла к нему на работу в театр. За несколько лет студентка из скромной помощницы дослужилась до директора.

Известно, что у Евгения Вагановича есть дочь от первого брака. Сейчас Викторине 53 года, а появилась она на свет, когда артисту было всего 19 лет. Брухунова рассказала, что тогда ее мужу было не до семьи – он строил карьеру. И только она смогла подарить 78-летнему артисту ощущение настоящего семейного счастья.

Ранее Татьяна Брухунова показала, как проводит время наедине с мужем в отпуске.