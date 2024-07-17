"Почерневший" с ног до головы Киркоров шокировал россиян своим видом: последствия зависимости

Этот год для Филиппа Киркорова начался с черной полосы. Поп-король столкнулся с "отменой" и "травлей" и с трудом восстановил свою репутацию. Сейчас артист снова дорогой гость на телевидении и концертах. Однако после пережитого певец решил навсегда изменить свой имидж и увлекся татуировками.

Сначала это был рисунок на теле со смыслом. Киркоров набил на всю спину свой фамильный герб с вензелями и перьями. "Это же философия. Я хотел запечатлеть имена моих детей, моих родителей, чтобы они были со мной", – рассказывал тогда король эстрады. Однако позже стало появляться все больше и больше изображений, и теперь артист, кажется, уже не может остановиться.

А недавно в Сеть попали кадры, на которых Филипп "почернел" с ног до головы. Теперь у артиста "разрисовано" татуировками почти все тело. Кроме рук и спины Киркоров "забил" еще и ноги.





Увлечение исполнителя хита "Зайка моя", впрочем, разделяют не все. Фанаты считают, что таким образом певец старается выглядеть моложе, но накануне пенсии выглядит еще более нелепым. А некоторые начали переживать за Киркорова, ведь теперь его любовь к татуировкам выглядит как зависимость, да и покрывать все тело чернилами за несколько месяцев может быть опасно.

Ранее сообщалось, что отосланная за границу 12-летняя дочь Киркорова пошла в разнос. Девочка публично унижает отца и ругается матом.