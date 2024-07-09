Бородина подняла на смех попросившего у нее прощения Курбана Омарова: "Не жди ничего"

На днях Курбан Омаров заговорил о своем предыдущем браке. Бывший муж Ксении Бородиной признался, что действительно изменял ей со своей нынешней избранницей Валерией, которой на тот момент было всего 20. Он отметил, что обманул сразу двух женщин, ведь, по его словам, любовница понятия не имела, что он в браке. Также Курбан отметил, что ему по сей день стыдно перед телеведущей, что многие поклонники прировняли к раскаянию и посчитали, что таким образом он попросил прощение у матери своей дочери.

"Я признаю свою ошибку и до сих пор чувствую свою вину и перед Ксенией", – написал предприниматель.





Сама Бородина не стала открыто комментировать откровения бывшего мужа, а лишь порассуждала на тему бумеранга. Она отметила, что верит в этот принцип, но никому не желает с этим столкнуться, даже лжецам.

"Если люди лживые, непорядочные, но в любом случае они на этом же вранье и оступятся рано или поздно. А когда делаешь добро, делай это с открытым сердцем и не жди ничего", – высказалась теледива.

Впрочем, в адрес избранницы Омарова Ксения слов не подбирает. Совсем недавно она резко высказалась о Валерии и заявила, что против того, чтобы ее дочь знакомилась с "юной мадамой, которая спит с мужиком, у которого публичная семья". Кроме того, Теона и сама не желает встречаться и общаться с новой супругой своего отца, подытожила Бородина.

Ранее Водонаева пристыдила мужа Бородиной и вывалила всю правду.