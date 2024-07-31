Счастливый Харламов сообщил, что готовится стать отцом: молодая жена -золото

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук вместе уже три года. Совсем недавно пара расписалась. Актеры решили не устраивать пышных торжеств и тайно обменялись кольцами в одном из загсов. О том, что теперь они муж и жена, рассказали только спустя несколько дней и сразу же отправились в свадебное путешествие.

А недавно Гарик сообщил, что после третьей свадьбы его жизнь сильно изменилась. Например, теперь он стал много гулять вместе с молодой супругой, а дома его всегда ждет вкусный обед и хорошо убранный дом, хвастается комик.

"В доме хорошо, чисто. Она замечательно готовит, очень любит чистоту, даже фанатично, что для меня прекрасно", – заявил шоумен.





По словам Харламова, теперь он готовится стать отцом в очередной раз. От предыдущего брака с Кристиной Асмус у него уже есть дочь Анастасия, которой недавно исполнилось 10 лет. Наследница просит братика или сестренку, рассказал ведущий шоу Comedy Club. Он отметил, что уже начал работать над этим вопросом и ограничиваться количеством наследников не планирует.

"Сколько? Сколько Бог пошлет", – выдал юморист.

Напомним, после развода с Кристиной Асмус Харламов начал встречаться с актрисой Катериной Ковальчук. В начале этого года появились слухи, что комик и звезда фильмов и сериалов расстались. Оба хранили молчание по этому поводу, и актриса уехала в одиночестве в путешествие по Америке. Однако по возвращении Катерины пара воссоединилась и намекнула о помолвке, которая продлилась совсем недолго. Спустя несколько недель Харламов и Ковальчук расписались.

Ранее сообщалось, что натерпевшийся с Асмус Гарик приставил охрану к новой жене.