Натерпевшийся с Асмус Харламов приставил охрану к новой жене: теперь не загуляет

В 2020 году Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись спустя семь лет брака. Официальную причину расставания актриса и комик не сообщили. Однако все произошло почти сразу после скандального фильма "Текст", в котором Асмус сыграла в весьма откровенной секс-сцене с Иваном Янковским. За это Кристину хейтят до сих пор, а многие уверены, что Харламов не смог простить жене роль, которую она отыграла невероятно натурально.

Накануне стало известно, что Гарик в третий раз женился. Его избранницей снова стала актриса. С Катериной Ковальчук они решили не устраивать пышных торжеств и объявили о свадьбе уже после того, как расписались. А вот девичник новая супруга комика все же закатила. Правда, одну на "прощание со свободной жизнью" Харламов Катерину не отпустил, а в качестве охраны приставил маму.





Известно, что Наталья Харламова сразу же приняла третью супругу сына и быстро нашла с ней общий язык. Поэтому неудивительно, что свекровь тоже была приглашена на девичник Ковальчук. А вот был ли мальчишник у Гарика, неизвестно.

Напомним, до Катерины Харламов был женат дважды. Первой супругой комика стала Юлия Лещенко. Известно, что с Асмус Гарик начал общаться еще будучи в браке. Сам шоумен уверял, что тогда отношения с Юлией уже были чисто формальными, однако Кристину все же прозвали разлучницей.

Ранее сообщалось, что уехавшая на Бали Асмус перестала выходить на связь.