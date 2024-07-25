18-летняя дочь Волочковой меняет парней, как перчатки: пошла по стопам скандальной матери

Совсем недавно Анастасия Волочкова хвасталась, что к ней в гости в загородный особняк заезжала единственная дочь Ариадна. Балерина с наследницей пообщались и хорошо провели вместе время. Однако танцовщица, привыкшая рассказывать все в своем блоге, ни словом не обмолвилась о том, что у 18-летней Ариадны рассталась со своим избранником, с которым еще в прошлом году она на своем выпускном балу. Известно, что бойфренд дочери Волочковой был старше ее на шесть лет.

О том, что теперь у падчерицы новый возлюбленный, рассказала телеведущая Елена Николаева. Она заявила, что девочка очень доверяет своему отцу Игорю Вдовину и знакомит его с каждым своим мальчиком.

"Очень его уважает, они близки. Мы ей доверяем, но хотим знать, с кем она проводит время", – поделилась личным теледива.

Также Николаева опровергла заявления Волочковой о том, что Ариадне плохо живется в доме отца. Телеведущая отметила, что у девочки своя отдельная комната, где она может спокойно уединиться. Младшие братья ей абсолютно не мешают, а отец и мачеха стараются не нарушать личное пространство наследницы.

Напомним, Ариадна появилась на свет во время отношений Анастасии Волочковой с Игорем Вдовиным. Балерина и музыкант сыграли пышную свадьбу, которой до сих пор хвастается артистка. Однако выяснилось, что официально эти отношения так и не были узаконены.

Ранее сообщалось, что горькая правда о студенческих годах Волочковой всплыла.