Муж-изменщик отнял у Нюши дочь и двухлетнего сына: певица не стала бороться за детей

В конце мая стало известно о разводе певицы Анны Шурочкиной, известной под псевдонимом Нюша, и Игоря Сивова. Их расставание оказалось не таким скандальным, особенно на фоне семейной драмы певицы Алсу, и многие были уверены, что муж с женой разойдутся тихо и мирно. Однако позже выяснилось, что Нюша и Сивов не могут решить, с кем останутся дети, и планируют урегулировать этот вопрос через суд.

Сообщалось, что бывший муж Нюши хочет забрать 5-летнюю Серафиму-Симбу и 2-летнего Саффрона себе, чтобы артистка платила ему алименты на детей. По плану Сивова, дети будут расти в Дубае, где он живет, а мать сможет их навещать. Однако PR-директор Игоря Мария Редкоп заявила, что все это слухи и на самом деле супруги давно договорились обо всем.

"Они изначально достигли соглашения по всем вопросам, включая имущественные и касательно воспитания наследников", – заявила представитель бизнесмена.

Редкоп отметила, что дети останутся жить с отцом после развода. Сама Нюша ранее рассказывала, что сможет навестить наследников, как только соскучится по ним.

Напомним, Нюша и Игорь Сивов поженились тайно, и о их новом статусе стало известно в 2017 году. Пара расписалась в Казани и сыграла свадьбу на Мальдивских островах. Спустя год Анна впервые стала мамой, а в 2021 году на свет появился сын певицы и бизнесмена. Однако недавно появились слухи об изменах Сивова. Его сняли целующимся с незнакомой девушкой. После этого артистка объявила о разводе.

Ранее сообщалось, что мужа Нюши настигла карма. Бизнесмен влип в неприятности.