Ксения Бородина устроила дебош в аэропорту и обматерила пассажиров: "Дому-2" такое не снилось"

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Вторник 16 июля

13:00Ксения Бородина устроила дебош в аэропорту и обматерила пассажиров: "Дому-2" такое не снилось" 11:00Изменщика-мужа Нюши настигла карма: влип в неприятности 08:40Предложит поклонникам трусы: SHAMAN придумал новый способ заработка 04:00Хватит мазаться сметаной! Вот действительно эффективное средства при солнечном ожоге 01:00Стало известно о черной магии в браке Алсу: "Женщины могут пойти и не на такое" 21:18Благоприятные дни для косметических процедур в сентябре 2024 года 18:00Пугачевой посоветовали спасать спивающегося мужа: "Он же постоянно падает" 16:30Старинные друзья Волочкова и Джигурда сцепились на публике с криками: "Неудачник!" 14:30Вся опухшая и помятая: перебравшая с выпивкой Семенович шокировала своим видом 13:30"Ляйсан, я не люблю тебя": заявление Паши Воли шокировало поклонников 11:30Решетова обратилась к Алсу и выдала правду о романе с ее мужем: "Это оказалось прикольно" 10:30Молодая жена наконец раскрыла правду о детях Петросяна: выдала все, как на духу 08:39Лолита угодила в жуткий скандал на концерте: "После отъезда Пугачевой вы стали все жалкие" 03:00Банкроту запретят выезд заграницу? 18:56Благоприятные дни для маникюра в сентябре 2024 года 18:00Вскрылась правда о пластических операциях Ольги Бузовой: "Куча хирургов" 12:00Как ухаживать за жирной кожей летом: несколько правил избавят от блеска 10:40Польза и вред грецкого ореха для организма 06:00Как воспитать маленького актера: советы от мамы юной кинозвезды 00:09Уютный детектив: 5 книг для любителей головоломок без излишней жестокости 22:56Как правильно красить волосы хной: советы по подготовке, окрашиванию и уходу после процедуры 18:40Благоприятные дни для операций в сентябре 2024 года 18:00Ужасающая судьба тайного мужа Гурченко: вот что случилось с мужчиной после романа 12:00Медленный "убийца": назван самый опасный для здоровья продукт, который есть в каждом доме 11:06Лучшие рецепты маринада для шашлыка из говядины: секреты приготовления 09:00"Мгновенно влюбляют в себя": названы три самых привлекательных знака зодиака 06:00Какие домашние средства для поддержания здоровья зубов и десен существуют? 04:00"Ангелы-хранители ведут за руку": названы три знака зодиака, которым помогают высшие силы 01:00Седокова рассказала россиянкам, как правильно соблазнять мужчин: "Доброта, попа и белье" 23:03Как облегчить боль и снять отек после укуса осы: полезные советы 20:41Лунный календарь здоровья на сентябрь 2024 года 18:00Вот что стало известно о будущем муже Алсу: после развода с Абрамовым наконец будет счастлива 16:50Иглоукалывание: польза и вред, медицинские показания к процедуре 16:30Популярный певец остался без песен, которые писал 30 лет: не помог даже суд 14:30Муцениеце лишилась детей еще до суда: сын и дочь со слезами на глазах отправились к отцу 13:3012-летняя дочь Джигана и Самойловой сбежала из дома: отказывается от денег родителей 11:30Лазарев раскрыл личность знойной брюнетки, которую засняли в его объятьях: "Это роман" 10:30Больше не по карману: легендарный замок Пугачевой зарастает из-за экономии певицы 08:50Бросила мужа и вернулась к бывшему? Нюша проговорилась об отношениях с Егором Кридом 04:00Вот какое будущее ждет Пугачеву, которая собралась разводиться с Галкиным*: "Сама утопла" 01:00Диета капибар: диетолог рассказал, как скинуть 8 кг за месяц 22:29Бывшая жена призналась в подлом поступке по отношению к Мамаеву 20:27Григорьев-Апполонов раскрыл тайну названия группы "Иванушки International" 19:39Благоприятные дни для свадьбы в сентябре 2024 года 19:30"Скорая помощь": Что делать если выпадают ресницы, а брови не растут 18:00Разоблаченная Волочкова честно призналась в связи с Абрамовым: "Еще до того, как он был с Алсу" 16:30Опять показывает бедра: Ольга Бузова разделась за границей перед съемками 14:30Счастливый Дава готовится стать отцом: Мари Краймбрери беременна? 13:30Семенович рассказала, чем соблазняла своего женатого бойфренда: "Он был поражен" 11:30Были лучшими подругами: в Сеть попала трогательная переписка Алсу и Решетовой
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Ксения Бородина устроила дебош в аэропорту и обматерила пассажиров: "Дому-2" такое не снилось"

Ксения Бородина устроила дебош в аэропорту и обматерила пассажиров:

Телеведущая называет себя психологом и психологически проработанным человеком.

Ксения Бородина прославилась на всю Россию благодаря проекту "Дом-2", ведущей которого она была долгое время. После ухода с реалити-шоу она продолжила строить карьеру в шоу-бизнесе и теперь ведет различные передачи. Недавно она похвасталась, что, помимо всего прочего, решила стать психологом и даже закончила МГУ по этому направлению. Теперь Ксения нескромно называет себя психологически проработанным человеком.

Впрочем, в некоторых ситуациях Бородина предпочитает отодвинуть все приемы, которым она научилась в вузе, и не сдерживает свои эмоции. Так, недавно в аэропорту теледива устроила дебош и обматерила пассажирку. Дело в том, что Ксения не оплатила фаст-трекер и должна была пропустить вперед тех, кто приобрел такую услугу. Однако она отказалась и, когда охранник решил ее аккуратно подвинуть, закатила страшный скандал.

"Тогда охранник моей подруги, предварительно предупредив, мягко отодвинул ее в сторону. Вой стоял похлеще, чем на болотах. Осознанная Мартина строила такой трехэтажный мат, что "Дому-2" такая стройка и не снилась", – рассказала одна из очевидцев.

Ксения Бородина. Фото: соцсети/@kgavrilovnanews

Сама Ксения пока никак не комментировала инцидент. Однако это не первый подобный случай. Недавно Бородина публично отчитала подписчиков, которые заметили на ее снимках округлившийся животик.

Ранее сообщалось, что Бородина подняла на смех попросившего у нее прощения Курбана Омарова. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру". 

16 июля 2024, 13:00
Ксения Бородина. Фото: соцсети/@borodylia
Елизавета Федорова
Соцсети✓ Надежный источник

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