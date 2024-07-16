Ксения Бородина устроила дебош в аэропорту и обматерила пассажиров: "Дому-2" такое не снилось"

Ксения Бородина прославилась на всю Россию благодаря проекту "Дом-2", ведущей которого она была долгое время. После ухода с реалити-шоу она продолжила строить карьеру в шоу-бизнесе и теперь ведет различные передачи. Недавно она похвасталась, что, помимо всего прочего, решила стать психологом и даже закончила МГУ по этому направлению. Теперь Ксения нескромно называет себя психологически проработанным человеком.

Впрочем, в некоторых ситуациях Бородина предпочитает отодвинуть все приемы, которым она научилась в вузе, и не сдерживает свои эмоции. Так, недавно в аэропорту теледива устроила дебош и обматерила пассажирку. Дело в том, что Ксения не оплатила фаст-трекер и должна была пропустить вперед тех, кто приобрел такую услугу. Однако она отказалась и, когда охранник решил ее аккуратно подвинуть, закатила страшный скандал.

"Тогда охранник моей подруги, предварительно предупредив, мягко отодвинул ее в сторону. Вой стоял похлеще, чем на болотах. Осознанная Мартина строила такой трехэтажный мат, что "Дому-2" такая стройка и не снилась", – рассказала одна из очевидцев.





Сама Ксения пока никак не комментировала инцидент. Однако это не первый подобный случай. Недавно Бородина публично отчитала подписчиков, которые заметили на ее снимках округлившийся животик.

Ранее сообщалось, что Бородина подняла на смех попросившего у нее прощения Курбана Омарова. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".