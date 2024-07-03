Законная жена любовника Семенович в слезах обратилась к народу: "Отберет у меня сына"

Недавно в прессу просочилась новость о том, что Анна Семенович крутит роман с женатым мужчиной по имени Денис. Об этом сообщила сама супруга любовника певицы. Марина заявила, что узнала любимого на снимках экс-солистки группы "Блестящие" и была шокирована.

Между тем Семенович призналась, что ее избранник действительно имеет штамп в паспорте, но давно находится в процессе развода. Мол, супруга Дениса живет в Германии, оттого мужчина так долго не может освободиться от кольца на безымянном пальце. А вот законная жена любовника Семенович утверждает обратное. Девушка говорит, что до этого они были обычной семьей и вместе растили сына. Больше года она не догадывалась об изменах мужа.

"Муж мне говорил, что летает в Москву по работе", – рассказала Марина.





А когда все вскрылось и в СМИ появились статьи с кричащими заголовками о подлости мужчины, Денис показал себя с другой стороны. Он пытался заставить жену замолчать и начал ей угрожать.

"Если я расскажу что-то прессе, он не будет давать нам с ребенком денег и отберет у меня сына. Или вообще закроет меня в психушку", – со слезами на глазах пожаловалась обманутая девушка.

Марина призналась, что супруг всегда мечтал о тусовочной жизни и попасть в звездные круги. Видимо, когда выпал такой шанс, упускать он его не стал. Жене Денис предложил смириться с тем, что у него есть отношения на стороне. Мужчина считает, что так живут многие семьи, передала слова мужа девушка.

Ранее сообщалось, что новая правда о женатом любовнике Семенович шокировала народ.