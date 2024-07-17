Предпочел юную фифу родной дочери: поступок Лепса в день рождения вызвал возмущение у народа

Накануне Григорий Лепс отметил свое 62-летие. Артист предпочел встретить личный праздник не за щедро накрытым столом, а с микрофоном в руках. Концерт исполнителя хита "Рюмка водки на столе" затянулся до поздней ночи, и гости праздника имели возможность первыми поздравить певца с днем рождения.

Однако больше всего внимания привлек не именинник, а Аврора Киба, которую называют невестой Лепса. На протяжении всего вечера 18-летняя прелестница выплясывала под песни артиста, которые он ей посвящал. Девушка сидела за VIP-столиком и демонстрировала гостям то свой наряд, то кольцо с огромным камнем, которое, как говорят, подарил ей жених.





А вот родная дочь была вынуждена вглядываться издалека, чтобы увидеть то, что происходит на сцене. По какой-то причине ей не досталось столика рядом с почетными гостями, и она сидела в дальнем углу зала. Поклонники уже предположили, что Инга сама не захотела сидеть рядом с будущей женой своего отца, которую она старше на 20 лет.

Напомним, артист уже попросил руку и сердце Авроры, которая в этом году только окончила школу. Лепс признается, что у него намерения серьезные, а вот девушка пока молчит – пугает 44-летняя разница в возрасте, рассказывает сам Григорий.

Ранее сообщалось, что 18-летняя Аврора Киба крутит влюбленным в нее Лепсом, как хочет. В шоке даже друзья исполнителя, которые знают его много лет.