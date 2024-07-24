Всплыла правда о студенческих годах Волочковой в балетной школе: "Была худшей"

Известная балерина Анастасия Волочкова на сцене с 1994 года. Заслуженная артистка танцевала в Мариинском и Большом театрах, а также ездила выступать за границу. Многие пророчили ей большое будущее. Однако изначально никто не верил в то, что она вообще сможет стать балериной, рассказала сама Анастасия.

Оказалось, что в балетную школу она пришла "гадким утенком" и, в отличие от других девочек, совершенно не имела данных. Из-за этого ей приходилось больше и усерднее работать, чтобы достичь хоть каких-то результатов. Волочкова рассказала, что долгое время она была худшей в своем классе.

"Я сначала была самой худшей ученицей по балету. Этот комплекс у меня был всегда. Мне его еще усиливала педагог по балету, которая говорила, что я никогда не буду балериной", – пожаловалась звезда.

Тем не менее Анастасия смогла не только выступить на главных сценах страны, но и выпустить свое авторское шоу. Сейчас Волочкова исполняет главную роль в проекте, который она назвала "Одержимость". Балет рассказывает историю юной балерины, которая борется со злом, завистью и в итоге оказывается победительницей. Главная героиня в представлении – альтер эго самой Волочковой.

Впрочем, сейчас имя балерины все чаще упоминается в контексте скандалов. Многие считают, что Анастасия злоупотребляет алкоголем и в нетрезвом состоянии ведет себя вызывающе. Так, некоторые критикуют артистку за ее любовь к шпагатам. А недавно сообщалось, что еле стоящая на ногах Волочкова едва не сгорела заживо, зовя Шаляпина. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".