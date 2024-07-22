Еле стоящая на ногах Волочкова едва не сгорела заживо, зовя Шаляпина: "А где Прошка?"

Анастасия Волочкова – известная любительница бани. Парная с купелью есть на территории дома самой балерины, однако она периодически открывает для себя новые интересные места. Совсем недавно одну такую сауну артистка посетила вместе с Прохором Шаляпиным, где они рассуждали о том, сколько хотят детей. Накануне заслуженная артистка России снова вернулась в заведение, но уже одна.





Единственная поющая в стране балерина записала видео, на котором обратилась к своему другу Прохору. Она заявила, что беременна, но не знает, на каком месяце.

"Прохор дорогой, привет! Ты представляешь, я уже не знаю, на каком месяце беременности. Я загадала желание и полено кидаю", – невнятно высказалась артистка.

Все это время она держала в руках дрова. Спросив разрешение у сотрудников бани, Волочкова попыталась закинуть полено в горящую печь, но получилось не сразу. Тогда Анастасия решила руками залезть в топку и поправить деревяшку.





На помощь "королеве шпагата" бросились работники бани, которые объясняли, что она может обжечься, и призывали не лезть руками в печь. Однако осмелевшая Волочкова только отмахнулась и заявила, что может это сделать еще и ногами.

На видео в блоге артистки тут же отреагировали поклонники. Они отметили, что Анастасия снова едва стоит на ногах и ведет себя странно.

"А где Прошка? Сбежал?", "Баня так уже Настю ушатала, что на ногах еле держится! Чуть не грохнулась вместе с тем поленом!", "Стоит только сторис посмотреть, с поленом и с голой за**ицей в "шортах", понятно, что там измерялись объемы литрами, а не скамейки шпагатами", "Настины "доброжелатели" сначала наугощают, а потом на видео снимать начинают да нахваливают её. А она теряет чувство реальности. Жаль", – высказались комментаторы.

Ранее сообщалось, что старинные друзья Волочкова и Джигурда сцепились на публике.