Еле стоящая на ногах Волочкова едва не сгорела заживо, зовя Шаляпина: "А где Прошка?"

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Раскрыты грязные подробности интимной жизни Пугачевой и Галкина*: родственник не стал молчатьРаскрыты грязные подробности интимной жизни Пугачевой и Галкина*: родственник не стал молчать Ксения Бородина устроила дебош в аэропорту и обматерила пассажиров: "Дому-2" такое не снилось"Ксения Бородина устроила дебош в аэропорту и обматерила пассажиров: "Дому-2" такое не снилось" Помощница Пугачевой сообщила о тяжелом состоянии певицы: "Беда случилась"Помощница Пугачевой сообщила о тяжелом состоянии певицы: "Беда случилась" Дочь Муцениеце обратилась к новой жене Прилучного: надежды Агаты выиграть суд тают на глазахДочь Муцениеце обратилась к новой жене Прилучного: надежды Агаты выиграть суд тают на глазах

Лента новостей

Понедельник 22 июля

13:00Перед беглой Пугачевой захлопнули двери даже старые приятели: "Никто и звать никак" 11:00Еле стоящая на ногах Волочкова едва не сгорела заживо, зовя Шаляпина: "А где Прошка?" 08:39"Трогала себя внизу": возмутительному поведению Глюк'oZa на сцене нашли объяснение 00:00Названы доступные продукты для профилактики онкологии: по карману каждому россиянину 19:30Погода на сентябрь 2024 в Москве и Московской области 18:00В Сеть утекли шокирующие снимки тяжелобольного Алена Делона 16:59Какой будет курс евро в сентябре 2024 года 09:00Подбор стрижек и окрашивания для делового/классического стиля 00:00Летняя гастрономия: самые вкусные рецепты блюд на гриле 23:03Покраска волос по лунному календарю в сентябре 2024 года 18:56Польза и вред абрикосов для здоровья 18:00Копеечные средства, которые вернут белизну подошве: обувь будет как новая 14:51Суп из кабачков: лучшие рецепты 12:00Вреден или нет? Диетолог развеяла популярные мифы о шоколаде 09:005 амулетов для любви: эти камни помогут наладить отношения и улучшат сексуальную жизнь 04:00Пять женских имен, которые сводят мужчин с ума 01:00Все в шрамах и рытвинах: Боня уговорила 68-летнюю маму сделать пластику, и женщину изуродовали 22:27Как наладить интимную жизнь после родов: советы и рекомендации 22:00Лишившейся работы в Европе Хаматовой нанесли новый удар: надавили на больное 20:00Уехавшая на Бали Асмус перестала выходить на связь: Пропала! 18:30Можно ли замораживать творог? Советы по заморозке и хранению 18:00Бросила Никиту в Америке: вернувшаяся в Россию невестка Орбакайте пошла в разнос 15:00Все было охвачено огнем: концерт Баскова закончился печально 14:42Благоприятные дни для стрижки на сентябрь 2024 года 13:00Реакция детей на новость об изменах отца шокировала Алсу: "Это невозможно" 11:00Потянуло на молоденьких: 41-летняя Бородина предъявила мужчину и пожаловалась на проблемы 09:00Дочь Муцениеце обратилась к новой жене Прилучного: надежды Агаты выиграть суд тают на глазах 04:00Несколько ошибок, которые делают уборку в доме бесполезной: берите на вооружение 01:00В эксклюзивном лимузине Пугачевой живут бомжи: машина стоила миллионы рублей 22:00"Да, я в отношениях": Брежнева рассказала о человеке, который делает ее счастливой после развода 20:17Лунный календарь посевной на сентябрь 2024 года 20:00Бузова похвасталась, что утерла нос двум популярным певцам: лучше Басты и SHAMANа 18:00"Очень тебя не хватает": Бородина трогательно обратилась к бывшему 15:45Лунный денежный календарь на сентябрь 2024 года 15:00Стало известно, как Самбурская попала в шоу-бизнес: "Месяц спала с директором" 13:00Бумеранг прилетел быстро? У покинувшей Россию Решетовой стряслась беда 11:00Обнародованы детали состояния Познера после новостей о раке: журналиста не будут лечить 08:49Помощница Пугачевой сообщила о тяжелом состоянии певицы: "Беда случилась" 04:00Назван самый вредный алкоголь для здоровья человека: многие считают напиток безопасным 01:00Решившая сменить имидж Собчак опозорилась в Сети: "Гага Анатольевна" 22:22Домашняя вишневая наливка: простой рецепт 22:00Кудрявцева представила публике нового мужчину после слухов о разводе: "Это Леша. Он классный" 20:00Жену Газманова сняли в объятьях молодого красавца: "Олег, крепитесь" 18:15Чем занять ребенка в 2 года: идеи увлекательных занятий дома и улицы 18:00"Почерневший" с ног до головы Киркоров шокировал россиян своим видом: последствия зависимости 15:11Женские джинсовые шорты 2024 года: обзор актуальных трендов и фасонов 15:00Предпочел юную фифу родной дочери: поступок Лепса в день рождения вызвал возмущение у народа 13:00Алсу объявила виновного в покупке первого места на шоу "Голос": раскрыла все карты 11:00Абрамов - абьюзер? Затравленная Решетова выложила детали отношений 08:39Раскрыты грязные подробности интимной жизни Пугачевой и Галкина*: родственник не стал молчать
1370
800
true

Еле стоящая на ногах Волочкова едва не сгорела заживо, зовя Шаляпина: "А где Прошка?"

Еле стоящая на ногах Волочкова едва не сгорела заживо, зовя Шаляпина:

Балерина снова оконфузилась.

Анастасия Волочкова – известная любительница бани. Парная с купелью есть на территории дома самой балерины, однако она периодически открывает для себя новые интересные места. Совсем недавно одну такую сауну артистка посетила вместе с Прохором Шаляпиным, где они рассуждали о том, сколько хотят детей. Накануне заслуженная артистка России снова вернулась в заведение, но уже одна. 

Прохор Шаляпин и Анастасия Волочкова. Фото: соцсети/@volochkova_art

Единственная поющая в стране балерина записала видео, на котором обратилась к своему другу Прохору. Она заявила, что беременна, но не знает, на каком месяце. 

"Прохор дорогой, привет! Ты представляешь, я уже не знаю, на каком месяце беременности. Я загадала желание и полено кидаю", – невнятно высказалась артистка. 

Все это время она держала в руках дрова. Спросив разрешение у сотрудников бани, Волочкова попыталась закинуть полено в горящую печь, но получилось не сразу. Тогда Анастасия решила руками залезть в топку и поправить деревяшку. 

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети/@volochkova_art

На помощь "королеве шпагата" бросились работники бани, которые объясняли, что она может обжечься, и призывали не лезть руками в печь. Однако осмелевшая Волочкова только отмахнулась и заявила, что может это сделать еще и ногами. 

На видео в блоге артистки тут же отреагировали поклонники. Они отметили, что Анастасия снова едва стоит на ногах и ведет себя странно. 

"А где Прошка? Сбежал?", "Баня так уже Настю ушатала, что на ногах еле держится! Чуть не грохнулась вместе с тем поленом!", "Стоит только сторис посмотреть, с поленом и с голой за**ицей в "шортах", понятно, что там измерялись объемы литрами, а не скамейки шпагатами", "Настины "доброжелатели" сначала наугощают, а потом на видео снимать начинают да нахваливают её. А она теряет чувство реальности. Жаль", – высказались комментаторы. 

Ранее сообщалось, что старинные друзья Волочкова и Джигурда сцепились на публике. 

22 июля 2024, 11:00
Анастасия Волочкова. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

Перед беглой Пугачевой захлопнули двери даже старые приятели: "Никто и звать никак"

Перед беглой Пугачевой захлопнули двери даже старые приятели: "Никто и звать никак"
Многие считают, что певица больше не живет своим умом.

"Трогала себя внизу": возмутительному поведению Глюк'oZa на сцене нашли объяснение

"Трогала себя внизу": возмутительному поведению Глюк'oZa на сцене нашли объяснение
Последний концерт певицы обернулся скандалом.

В Сеть утекли шокирующие снимки тяжелобольного Алена Делона

В Сеть утекли шокирующие снимки тяжелобольного Алена Делона
Актер сильно изменился из-за недуга и непохож на себя.

Все в шрамах и рытвинах: Боня уговорила 68-летнюю маму сделать пластику, и женщину изуродовали

Все в шрамах и рытвинах: Боня уговорила 68-летнюю маму сделать пластику, и женщину изуродовали
Виктория сокрушается и не знает что делать.

Лишившейся работы в Европе Хаматовой нанесли новый удар: надавили на больное

Лишившейся работы в Европе Хаматовой нанесли новый удар: надавили на больное
Актрисе грозит участь некоторых других сбежавших из России звезд.

Уехавшая на Бали Асмус перестала выходить на связь: Пропала!

Уехавшая на Бали Асмус перестала выходить на связь: Пропала!
Певицу потеряли поклонники и друзья.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева