"Трогала себя внизу": возмутительному поведению Глюк'oZa на сцене нашли объяснение

В Сети продолжается активное обсуждение прошедшего в выходные концерта певицы Натальи Ионовой, которую многие знают как Глюк'oZa. Артистка вышла на сцену и вела себя подозрительно. Гости отмечают, что исполнительница, вероятно, была в нетрезвом состоянии.

"Певица не попадала в ноты (даже не пыталась), зачем-то трогала себя внизу, была странной", – передает слова публики источник.

На исполнительницу хита "Невеста" тут же ополчилась вся общественность, в том числе и коллеги. Народ возмущается и требует прогнать Глюк'oZa со сцены, а бывший продюсер певицы Максим Фадеев и вовсе грозит звезде судом. Мол, пора наказать Ионову за ее поведение. Шоумен планирует лишить артистку псевдонима и песен, автором которых является он.

Между тем сама Глюк'oZa пока отмалчивается и на звонки журналистов не отвечает. Однако стало известно, что сейчас Наталья в депрессии из-за недавней потери близкого человека. Умерла ее бабушка, которую она считала опорой. Именно она одна во времена бурной молодости певицы поддерживала ее и относилась с пониманием к поведению.

"В последние дни Наталье тяжело, она в подавленном состоянии. Несмотря на это, певица выступила в Красноярске и сдержала договорённости", – сообщает источник.

Кроме бабушки, трудного подростка принял и наставил на путь истинный Фадеев. Свой псевдоним она получила от него в 16 лет и стала выступать. Однако теперь и продюсер отвернулся от своей экс-подопечной и открыто критикует ее.

Ранее Фадеев объявил дату премьеры обновленного проекта Глюк'oZa без Натальи Ионовой.