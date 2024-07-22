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Понедельник 22 июля

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"Трогала себя внизу": возмутительному поведению Глюк'oZa на сцене нашли объяснение

Последний концерт певицы обернулся скандалом.

В Сети продолжается активное обсуждение прошедшего в выходные концерта певицы Натальи Ионовой, которую многие знают как Глюк'oZa. Артистка вышла на сцену и вела себя подозрительно. Гости отмечают, что исполнительница, вероятно, была в нетрезвом состоянии. 

"Певица не попадала в ноты (даже не пыталась), зачем-то трогала себя внизу, была странной", – передает слова публики источник. 

На исполнительницу хита "Невеста" тут же ополчилась вся общественность, в том числе и коллеги. Народ возмущается и требует прогнать Глюк'oZa со сцены, а бывший продюсер певицы Максим Фадеев и вовсе грозит звезде судом. Мол, пора наказать Ионову за ее поведение. Шоумен планирует лишить артистку псевдонима и песен, автором которых является он. 

Между тем сама Глюк'oZa пока отмалчивается и на звонки журналистов не отвечает. Однако стало известно, что сейчас Наталья в депрессии из-за недавней потери близкого человека. Умерла ее бабушка, которую она считала опорой. Именно она одна во времена бурной молодости певицы поддерживала ее и относилась с пониманием к поведению.

"В последние дни Наталье тяжело, она в подавленном состоянии. Несмотря на это, певица выступила в Красноярске и сдержала договорённости", – сообщает источник. 

Кроме бабушки, трудного подростка принял и наставил на путь истинный Фадеев. Свой псевдоним она получила от него в 16 лет и стала выступать. Однако теперь и продюсер отвернулся от своей экс-подопечной и открыто критикует ее. 

Ранее Фадеев объявил дату премьеры обновленного проекта Глюк'oZa без Натальи Ионовой. 

22 июля 2024, 08:39
Глюк'oZa. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
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