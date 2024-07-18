Бузова похвасталась, что утерла нос двум популярным певцам: лучше Басты и SHAMANа

Несколько недель назад Ольга Бузова уехала из России в далекую Колумбию на съемки очередного шоу. Несмотря на огромное расстояние и восьмичасовую разницу с Москвой, певица продолжает пристально следить за тем, что происходит в России. Так, экс-ведущая "Дома-2" узнала, что она стала самой обсуждаемой персоной VK Fest, который прошел накануне в нескольких городах России.

Счастливая Оля поспешила похвастаться своими достижениями в блоге. Она выложила скриншот, на котором видно, что с большим отрывом возглавила рейтинг из тридцати артистов и обошла Басту и SHAMAN, которые заняли второе и третье место.

"Первая Ольга. Почти миллион упоминаний в СМИ. Легенда!" – написано под скриншотом, которым поделилась певица.

Восторги Бузовой, впрочем, разделили не все и напомнили артистке, что как раз на VK Fest она влипла в крупный скандал. Тогда звезда вышла на сцену в кожаном боди с голыми ягодицами. Наряд певицы посчитали неуместным, особенно если учитывать, что выступление Оли пришлось на День защиты детей.

Именно из-за этого инцидента, который активно освещался в СМИ, Бузова и получила рекордное количество упоминаний, и вокальные данные здесь ни при чем, указывают пользователи Сети.

Ранее вскрылась правда о пластических операциях Бузовой.