Старинные друзья Волочкова и Джигурда сцепились на публике с криками: "Неудачник!"

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Понедельник 15 июля

18:00Пугачевой посоветовали спасать спивающегося мужа: "Он же постоянно падает" 16:30Старинные друзья Волочкова и Джигурда сцепились на публике с криками: "Неудачник!" 14:30Вся опухшая и помятая: перебравшая с выпивкой Семенович шокировала своим видом 13:30"Ляйсан, я не люблю тебя": заявление Паши Воли шокировало поклонников. 11:30Решетова обратилась к Алсу и выдала правду о романе с ее мужем: "Это оказалось прикольно" 10:30Молодая жена наконец раскрыла правду о детях Петросяна: выдала все, как на духу 08:39Лолита угодила в жуткий скандал на концерте: "После отъезда Пугачевой вы стали все жалкие" 03:00Банкроту запретят выезд заграницу? 18:56Благоприятные дни для маникюра в сентябре 2024 года 18:00Вскрылась правда о пластических операциях Ольги Бузовой: "Куча хирургов" 12:00Как ухаживать за жирной кожей летом: несколько правил избавят от блеска 10:40Польза и вред грецкого ореха для организма 06:00Как воспитать маленького актера: советы от мамы юной кинозвезды 00:09Уютный детектив: 5 книг для любителей головоломок без излишней жестокости 22:56Как правильно красить волосы хной: советы по подготовке, окрашиванию и уходу после процедуры 18:40Благоприятные дни для операций в сентябре 2024 года 18:00Ужасающая судьба тайного мужа Гурченко: вот что случилось с мужчиной после романа 12:00Медленный "убийца": назван самый опасный для здоровья продукт, который есть в каждом доме 11:06Лучшие рецепты маринада для шашлыка из говядины: секреты приготовления 09:00"Мгновенно влюбляют в себя": названы три самых привлекательных знака зодиака 06:00Какие домашние средства для поддержания здоровья зубов и десен существуют? 04:00"Ангелы-хранители ведут за руку": названы три знака зодиака, которым помогают высшие силы 01:00Седокова рассказала россиянкам, как правильно соблазнять мужчин: "Доброта, попа и белье" 23:03Как облегчить боль и снять отек после укуса осы: полезные советы 20:41Лунный календарь здоровья на сентябрь 2024 года 18:00Вот что стало известно о будущем муже Алсу: после развода с Абрамовым наконец будет счастлива 16:50Иглоукалывание: польза и вред, медицинские показания к процедуре 16:30Популярный певец остался без песен, которые писал 30 лет: не помог даже суд 14:30Муцениеце лишилась детей еще до суда: сын и дочь со слезами на глазах отправились к отцу 13:3012-летняя дочь Джигана и Самойловой сбежала из дома: отказывается от денег родителей 11:30Лазарев раскрыл личность знойной брюнетки, которую засняли в его объятьях: "Это роман" 10:30Больше не по карману: легендарный замок Пугачевой зарастает из-за экономии певицы 08:50Бросила мужа и вернулась к бывшему? Нюша проговорилась об отношениях с Егором Кридом 04:00Вот какое будущее ждет Пугачеву, которая собралась разводиться с Галкиным*: "Сама утопла" 01:00Диета капибар: диетолог рассказал, как скинуть 8 кг за месяц 22:29Бывшая жена призналась в подлом поступке по отношению к Мамаеву 20:27Григорьев-Апполонов раскрыл тайну названия группы "Иванушки International" 19:39Благоприятные дни для свадьбы в сентябре 2024 года 19:30"Скорая помощь": Что делать если выпадают ресницы, а брови не растут 18:00Разоблаченная Волочкова честно призналась в связи с Абрамовым: "Еще до того, как он был с Алсу" 16:30Опять показывает бедра: Ольга Бузова разделась за границей перед съемками 14:30Счастливый Дава готовится стать отцом: Мари Краймбрери беременна? 13:30Семенович рассказала, чем соблазняла своего женатого бойфренда: "Он был поражен" 11:30Были лучшими подругами: в Сеть попала трогательная переписка Алсу и Решетовой 10:30Раскрыто имя нового жениха Виктории Бони — богатый и известный на весь мир 08:50Тревожные новости об Алле Пугачевой переполошили поклонников: "Первые признаки деменции" 06:31Кардамон: полезные свойства и возможный вред для организма 04:00Пора готовить мешки для денег: звезды выбрали три знака зодиака, которых ждет финансовый успех 01:0057-летняя Штурм устроила полуголые пляски на общественном пляже: мужчины хватаются за голову 23:21Магнитные бури в сентябре 2024 года
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Старинные друзья Волочкова и Джигурда сцепились на публике с криками: "Неудачник!"

Старинные друзья Волочкова и Джигурда сцепились на публике с криками:

Снова во всем виноват алкоголизм балерины.

Анастасию Волочкову часто обвиняют в том, что она злоупотребляет алкоголем. Сначала это были подписчики, которые постоянно видят в ее блоге ролики, на которых балерина странно себя ведет. Потом о зависимости звезды высказались Екатерина Гордон и Лера Кудрявцева. Последняя даже предложила артистке помощь, но та только отмахнулась от телеведущей. Сейчас же информация поступила из достоверного источника, близкого друга Волочковой, который часто бывает в ее доме – Никиты Джигурды. 

Шоумен заявил, что пытался спасти старую подругу от "зеленого змия", однако все тщетно. Балерина не хочет никого слушать, и, как говорит Джигурда, помочь ей уже невозможно. При этом сам певец признался, что частенько наливал Волочковой вина после спектаклей, ведь "это святое". 

Ответа "королева шпагата" не заставила долго ждать и набросилась на Джигурду в ответ. Певец постоянно был рядом лишь для своего пиара, что не раз выходило ей боком, ругается заслуженная артистка России. Она ответила, что "друг", который столько раз ее подставлял, не имеет права говорить об алкоголизме. 

"С Джигурдой это всегда подстава, это всегда слив какой-то личной информации, это всегда стресс, от которого потом отмываешься месяцами. Поэтому хочу сказать Никите: "Пока, неудачник!", – выругалась на приятеля артистка. 

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети/@volochkova_art

Напомним, зимой между Джигурдой и Волочковой произошел крупный скандал. Пока балерина отдыхала на Мальдивах, певец слил в Сеть видео, на котором он с Анастасией танцует откровенные танцы. Позже Никита заявил, что ролик попал в интернет не из-за него, а балерина подтвердила, что конфликт между ними исчерпан. 

Ранее сообщалось, что Волочкова честно рассказала о связи с Абрамовым. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".

15 июля 2024, 16:30
Никита Джигурда. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
НСН✓ Надежный источник

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