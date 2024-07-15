Старинные друзья Волочкова и Джигурда сцепились на публике с криками: "Неудачник!"

Анастасию Волочкову часто обвиняют в том, что она злоупотребляет алкоголем. Сначала это были подписчики, которые постоянно видят в ее блоге ролики, на которых балерина странно себя ведет. Потом о зависимости звезды высказались Екатерина Гордон и Лера Кудрявцева. Последняя даже предложила артистке помощь, но та только отмахнулась от телеведущей. Сейчас же информация поступила из достоверного источника, близкого друга Волочковой, который часто бывает в ее доме – Никиты Джигурды.

Шоумен заявил, что пытался спасти старую подругу от "зеленого змия", однако все тщетно. Балерина не хочет никого слушать, и, как говорит Джигурда, помочь ей уже невозможно. При этом сам певец признался, что частенько наливал Волочковой вина после спектаклей, ведь "это святое".

Ответа "королева шпагата" не заставила долго ждать и набросилась на Джигурду в ответ. Певец постоянно был рядом лишь для своего пиара, что не раз выходило ей боком, ругается заслуженная артистка России. Она ответила, что "друг", который столько раз ее подставлял, не имеет права говорить об алкоголизме.

"С Джигурдой это всегда подстава, это всегда слив какой-то личной информации, это всегда стресс, от которого потом отмываешься месяцами. Поэтому хочу сказать Никите: "Пока, неудачник!", – выругалась на приятеля артистка.





Напомним, зимой между Джигурдой и Волочковой произошел крупный скандал. Пока балерина отдыхала на Мальдивах, певец слил в Сеть видео, на котором он с Анастасией танцует откровенные танцы. Позже Никита заявил, что ролик попал в интернет не из-за него, а балерина подтвердила, что конфликт между ними исчерпан.

Ранее сообщалось, что Волочкова честно рассказала о связи с Абрамовым. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".