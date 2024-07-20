Все в шрамах и рытвинах: Боня уговорила 68-летнюю маму сделать пластику, и женщину изуродовали

Известная любительница пластики Виктория Боня только на последнюю операцию потратила порядка 27 миллионов рублей. Блогерша сделала так называемые "лисьи глазки" у популярного хирурга. Виктория признавалась, что сначала испугалась расценок, а потом все взвесила и решилась. Сама теледива уверяет, что результат превзошел все ее ожидания.

Довольная своими изменениями Боня решила, что и маме было бы неплохо омолодиться. Боня нашла хирурга в ОАЭ, который согласился работать с 68-летней женщиной. Однако в результате доктор только изуродовал лицо Галины Ивановны: оно покрылось шрамами и рытвинами.

"Я маму подговорила на операцию. Мы сделали в Дубае. Хирург взялся, но маме испортили лицо. Мама была красотка. Ей сделали SMAS-лифтинг, и у нее огромные шрамы, ожог", – рассказала жительница Монако.

Как женщина планирует исправлять ситуацию, пока неизвестно. Вероятно, Галине Ивановне снова придется ложиться под нож хирурга, чтобы хоть немного убрать последствия неудачной операции. Сама мама Бони стесняется показывать лицо.

Виктория говорит, что маме очень сочувствует, но о том, как планируют возвращать Галине Ивановне былое лицо, молчит. Зато о своей предстоящей поездке в горы блогерша рассказывает с удовольствием. Уже в сентябре Боня собирается исполнить свою заветную мечту и подняться на самую высокую в мире гору – Эверест.

Ранее сообщалось, что имя нового жениха Бони раскрыто. Мужчина богатый и известный на весь мир.