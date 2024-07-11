Раскрыто имя нового жениха Виктории Бони — богатый и известный на весь мир

Недавно в Сеть попали кадры, на которых ирландский миллиардер Алекс Смерфит, по совместительству бывший гражданский муж Виктории Бони, любезничает с топ-моделью Victoria's Secret Алессандрой Амбросио. Все сразу же решили, что между ними роман. Сам бизнесмен не стал отрицать связь с манекенщицей, но и подробностями не поделился. Тогда поклонники ломанулись за информацией к его бывшей – Виктории Боне.

Оказалось, что экс-участница "Дома-2" тоже не в курсе личной жизни отца своей дочери. Тем не менее Боня пожелала ему счастья и отметила, что он эффектный мужчина и достоин быть с моделью. В тот же день Виктория поспешила показать всем, что и у нее все хорошо в любовных делах.

Блогерша выложила снимок, на котором ее обнимает мужчина и то ли целует, то ли что-то шепчет на ухо. Лица жениха Бони не видно, однако внимательные поклонники узнали на фото известного российского теннисиста Марата Сафина. В начале нулевых спортсмен был "первой ракеткой мира".

"Марат Сафин", "Вот тоже так подумала", "Каждый имеет право обнять Сафина", – бросились рассуждать фанаты.





Ну а сама Боня пока предпочитает скрывать личность жениха и не комментирует догадки поклонников. Впрочем, в описании к фото она намекнула, что этот мужчина сейчас делает ее счастливой.

Ранее Виктория Боня выдала всю правду про своего бывшего Алекса Смерфита. Модель обвинила его в жадности и заявила, что тот не платит алименты дочери.