Раскрыто имя нового жениха Виктории Бони — богатый и известный на весь мир

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Киркоров сделал скандальное заявление о второй семье и детях мужа Алсу: как такое возможно?Киркоров сделал скандальное заявление о второй семье и детях мужа Алсу: как такое возможно? Как получить заем онлайнКак получить заем онлайн Снова убегает: стало известно о спешном переезде Пугачевой под охрануСнова убегает: стало известно о спешном переезде Пугачевой под охрану Старого Отара больше нет: поклонников онкобольного Кушанашвили шокировали кадры из больницыСтарого Отара больше нет: поклонников онкобольного Кушанашвили шокировали кадры из больницы

Лента новостей

Четверг 11 июля

11:30Были лучшими подругами: в Сеть попала трогательная переписка Алсу и Решетовой 10:30Раскрыто имя нового жениха Виктории Бони — богатый и известный на весь мир 08:50Тревожные новости об Алле Пугачевой переполошили поклонников: "Первые признаки деменции" 06:31Кардамон: полезные свойства и возможный вред для организма 04:00Пора готовить мешки для денег: звезды выбрали три знака зодиака, которых ждет финансовый успех 01:0057-летняя Штурм устроила полуголые пляски на общественном пляже: мужчины хватаются за голову 23:21Магнитные бури в сентябре 2024 года 22:24Уехавшая из России Поргина похвасталась большой пенсией: Хочется веселья 20:49Беременная Погребняк сообщила о нападении голого извращенца: Решила рассмотреть 18:00Бежавший за границу Сафонов пытается искоренить в себе все русское: а ведь был таким красавцем 16:30Устал скитаться по Европе: отвернувшийся от России Меладзе просится обратно 14:30Намеренно целился в окна вдовы? Стало известно, кто расстрелял квартиру Дианы Гурцкая 13:30Вероника Степанова угрожает подавшей на нее заявление Решетовой: "Скоро всплывут фото" 12:29Летний спортивный стиль 2024: обзор актуальных тенденций и базовых предметов гардероба 11:30Бабкина вышла в свет с молодым певцом после слухов о разрыве: обнимал ее и шептал на ушко 10:31Сама не без греха: стало известно, что еще не разведенная Алсу живет с любовником 08:34Счастливая Брухунова показала округлившийся животик: Петросян снова станет папой? 04:00Онкобольная Кейт Миддлтон с тяжелым сердцем сделала заявление: "Карьера подходит к концу" 01:01"Самая опасная опухоль": Малышева рассказала, какой рак провоцирует гель-лак 23:47Гороскоп для женщины Рыбы на сентябрь 2024 года 22:01"Он ей должен": Лопес намерена отобрать половину состояния Аффлека после развода 20:08"Знаю, как она страдала": Кудрявцева назвала имя любовницы мужа Алсу 19:53Крупа маш: польза и вред для организма 18:00Билан унизил рабочего за пустяковую ошибку на глазах у толпы фанатов: обматерил при всех 16:34Гороскоп на сентябрь 2024 года для женщины Водолей 16:30Пользователей Сети шокировало то, что сделала с собой дочь Волочковой: пошла по стопам матери 14:30Отношения платонические: 18-летняя Аврора Киба крутит Лепсом, как хочет 13:30Бородина подняла на смех попросившего у нее прощения Курбана Омарова: "Не жди ничего" 11:36У телеведущего Леонида Каневского нашли рак: медики отказались его оперировать 10:30Уличенный в измене Абрамов приготовил жене страшную месть: Алсу боится за свое будущее 08:40Никак не оставит в покое: Пугачева решила доконать онкобольного Кушанашвили 04:00Стало известно имя отца беременной Марго Робби на фоне слухов о романе с Бредом Питтом 01:00Имена, приносящие счастье: назвав так ребенка, вы гарантируете ему успешную жизнь 22:44Гороскоп для женщины Козерог на сентябрь 2024 года 22:01Цыганова рассказала, что Пугачева "погрязла в содомии" 20:03Водонаева пристыдила экс-мужа Бородиной, вывалив наружу горькую правду 18:00"Помрет через несколько часов": россияне ломанулись взглянуть на последние кадры Кушанашвили 16:30Кольцо на безымянном пальце и долгожданное счастье: Решетова поделилась снимком с любимым 14:49Гороскоп для женщины Стрелец на сентябрь 2024 года 14:30Волочкова закатила скандал и решила судиться: "Я — главная балерина страны!" 13:30Киркоров сделал скандальное заявление о второй семье и детях мужа Алсу: как такое возможно? 11:30Женившийся недавно Курбан Омаров сознался в измене: "Я ошибся" 10:31Как получить заем онлайн 10:30В Сеть утекли снимки изменившейся от рака Заворотнюк: такой актрису никто не видел 08:49"Ем на ночь, со спортом не дружу": 51-летняя Лачина заговорила о своем образе жизни 08:39Лепс без стеснения рассказал интимные подробности романа с 18-летней: народ ахнул 04:07Элегантность и знание этикета как главная валюта успеха 00:00Стыдно быть женщиной. Как это влияет на женское здоровье? Рассказывает психосоматолог 20:07Гороскоп для женщины-Скорпиона на сентябрь 2024 года 18:08Летний яркий маникюр 2024 года: идеи оригинальных и стильных дизайнов
1370
800
true

Раскрыто имя нового жениха Виктории Бони — богатый и известный на весь мир

Раскрыто имя нового жениха Виктории Бони — богатый и известный на весь мир

Модель поделилась снимком с бойфрендом после новостей о романе бывшего.

Недавно в Сеть попали кадры, на которых ирландский миллиардер Алекс Смерфит, по совместительству бывший гражданский муж Виктории Бони, любезничает с топ-моделью Victoria's Secret Алессандрой Амбросио. Все сразу же решили, что между ними роман. Сам бизнесмен не стал отрицать связь с манекенщицей, но и подробностями не поделился. Тогда поклонники ломанулись за информацией к его бывшей – Виктории Боне. 

Оказалось, что экс-участница "Дома-2" тоже не в курсе личной жизни отца своей дочери. Тем не менее Боня пожелала ему счастья и отметила, что он эффектный мужчина и достоин быть с моделью. В тот же день Виктория поспешила показать всем, что и у нее все хорошо в любовных делах. 

Блогерша выложила снимок, на котором ее обнимает мужчина и то ли целует, то ли что-то шепчет на ухо. Лица жениха Бони не видно, однако внимательные поклонники узнали на фото известного российского теннисиста Марата Сафина. В начале нулевых спортсмен был "первой ракеткой мира". 

"Марат Сафин", "Вот тоже так подумала", "Каждый имеет право обнять Сафина", – бросились рассуждать фанаты. 

Фото: соцсети/@ victoriabonya

Ну а сама Боня пока предпочитает скрывать личность жениха и не комментирует догадки поклонников. Впрочем, в описании к фото она намекнула, что этот мужчина сейчас делает ее счастливой. 

Ранее Виктория Боня выдала всю правду про своего бывшего Алекса Смерфита. Модель обвинила его в жадности и заявила, что тот не платит алименты дочери. 

11 июля 2024, 10:30
Виктория Боня. Фото: соцсети/@ victoriabonya
Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

Были лучшими подругами: в Сеть попала трогательная переписка Алсу и Решетовой

Были лучшими подругами: в Сеть попала трогательная переписка Алсу и Решетовой
Обнародованы события трехлетней давности.

Тревожные новости об Алле Пугачевой переполошили поклонников: "Первые признаки деменции"

Тревожные новости об Алле Пугачевой переполошили поклонников: "Первые признаки деменции"
75-летняя Примадонна заставила волноваться за свое здоровье.

57-летняя Штурм устроила полуголые пляски на общественном пляже: мужчины хватаются за голову

57-летняя Штурм устроила полуголые пляски на общественном пляже: мужчины хватаются за голову
Певица пошла в разнос на глазах у всех.

Уехавшая из России Поргина похвасталась большой пенсией: Хочется веселья

Уехавшая из России Поргина похвасталась большой пенсией: Хочется веселья
Заслуженная артистка Людмила Поргина обеспокоена пенсионным обеспечением пожилых людей в России.

Беременная Погребняк сообщила о нападении голого извращенца: Решила рассмотреть

Беременная Погребняк сообщила о нападении голого извращенца: Решила рассмотреть
Мария Погребняк рассказала о встрече с маньяком.

Бежавший за границу Сафонов пытается искоренить в себе все русское: а ведь был таким красавцем

Бежавший за границу Сафонов пытается искоренить в себе все русское: а ведь был таким красавцем
Жена актера поделилась свежей фотографией, на которой поклонники не узнали Кирилла.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева