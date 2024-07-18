Бумеранг прилетел быстро? У покинувшей Россию Решетовой стряслась беда

После того как информация о романе Анастасии Решетовой и Яна Абрамова попала в Сеть, девушка столкнулась с травлей. Ее заваливали сообщениями, называя разлучницей, цитировали в комментариях строки из песен Алсу и даже угрожали ей кармой. Мол, не успеешь оглянуться, и все вернется бумерангом, писали хейтеры. Сама модель старалась изолироваться от нападок и даже на время закрыла комментарии в своем блоге. А в итоге и вовсе уехала за границу, подальше от скандала, в который была втянута.

Пока Решетова наслаждается отдыхом на курорте, стало известно, что у нее стряслась беда. Оказалось, что экс-возлюбленная Тимати владеет тремя бизнесами, два из которых понесли огромные убытки. Бренд косметики, который Анастасия запустила несколько лет назад, пришлось даже закрыть.

"В 2022-м блогерша открыла бизнес и зарегистрировала ООО "Багира Косметик". Каждый год бренд Решетовой уходил в минус, и теперь она приняла решение закрыть его", – передает источник.

Между тем Решетова занимается еще и продажей нижнего белья, которая тоже давно не приносит дохода. Сейчас компания ушла в минус на 13 миллионов рублей. Впрочем, ее модель пока не закрывает.

Неудачам блогерши поспешили порадоваться недоброжелатели. Они заявили, что проблемы с бизнесом – это расплата за ее связь с женатым Абрамовым.

Напомним, певица Алсу подала на развод в конце мая, и уже почти два месяца не утихает скандал, который разделил весь шоу-бизнес на два лагеря: одни поддерживают артистку, другие встали на защиту Яна Абрамова.

Ранее Алсу объявила виновного в покупке первого места на шоу "Голос" для дочери.