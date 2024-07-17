Алсу объявила виновного в покупке первого места на шоу "Голос": раскрыла все карты

Пять лет назад дочь певицы Алсу стала победительницей популярного шоу талантов "Голос. Дети". Из-за этого произошел крупный скандал, и СМИ писали, что Микелле Абрамовой первое место досталось нечестно. Якобы семья участницы заплатила, и голоса в ее пользу были накручены. Тогда певица не оправдалась, а лишь заявила, что переоценила свою популярность.

Спустя столько лет многие россияне все еще недолюбливают исполнительницу хита "Зимний сон" за этот поступок. О чем, не стесняясь, пишут прямо в ее блоге, обвиняя в лицемерии. Под одним из таких комментариев певица объявила виновного в скандале.

"Переадресуйте, пожалуйста, ваше возмущение и вопросы по данной теме моему бывшему мужу", – заявила артистка, намекая на то, что Ян Абрамов поспособствовал победе дочери.

Сам бизнесмен пока никак не отреагировал на новое заявление своей экс-супруги.

Напомним, сейчас Алсу находится в процессе развода, который обернулся грандиозным скандалом. Супруга певицы заподозрили в том, что он закрутил роман с Анастасией Решетовой, еще будучи в браке. Об этом невзначай намекнула и сама исполнительница. Когда модель попыталась оправдаться и заявила, что не встречается с женатыми, Алсу обвинила ее во лжи.

Ранее сообщалось, что Решетова рассказала об отношениях с абьюзером.