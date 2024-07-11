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Четверг 11 июля

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Семенович рассказала, чем соблазняла своего женатого бойфренда: "Он был поражен"

Семенович рассказала, чем соблазняла своего женатого бойфренда:

Певица недавно сообщила о романе с несвободным мужчиной.

Известная певица Анна Семенович уже больше года состоит в отношениях. Сама артистка старалась не распространяться о своем возлюбленном. Оказалось, что не случайно. Избранник, которого зовут Денис Шреер, женат и имеет сына. Когда правда всплыла, исполнительница хита "Гладиолусы" показала своего жениха и заявила, что он уже в процессе развода.

Теперь Семенович открыто наслаждается счастьем и уже не скрывает своего избранника. Накануне певица похвасталась, что ее Денис – самый лучший мужчина. По словам артистки, все, что пишут в СМИ – неправда, ведь она сама всегда на позитиве, и именно такие люди ее окружают.

"Он очень добрый, отзывчивый, щедрый, классный, позитивный. Очень любит своего сына, всячески все для него делает, поддерживает бывшую супругу во всем", – нахваливает своего избранника бывшая фигуристка.

Анна Семенович и Денис Шреер. Фото: соцсети/@ann_semenovich

Анна рассказала, что встретила свою любовь в столичном ресторане-караоке. Она вышла петь под вспышки камер фанатов, а Денис сидел в недоумении и не понимал, почему все начали фотографировать, вспоминает артистка. Ясность внес друг бизнесмена, который рассказал, что перед ними выступает Анна Семенович.

"Он сказал, что был поражен моим пением. Только через три месяца мы начали серьезно встречаться", – рассказала певица.

Напомним, после новостей о том, что бойфренд Семенович женат, певица столкнулась с критикой. На нее, впрочем, певица не обращает внимания и игнорирует слова супруги Дениса о том, что совсем недавно никто не собирался разводиться, и семья была счастливой.

Ранее сообщалось, что зареванная супруга любовника Семенович в слезах обратилась к народу. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".

11 июля 2024, 13:30
Анна Семенович. Фото: соцсети/@ann_semenovich
Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

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