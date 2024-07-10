Счастливая Брухунова показала округлившийся животик: Петросян снова станет папой?

Весной этого года Татьяна Брухунова сообщила радостную новость: она и 78-летний Евгений Петросян стали родителями. Оказалось, что девочка, которую назвали редким именем Матильда, появилась на свет еще осенью прошлого года.

Тогда произошел большой скандал. Татьяну со всех сторон пытались уличить в том, что она не сама рожала малышку, а прибегла к помощи суррогатной мамы. Сама супруга Петросяна все отрицала и страшно злилась из-за попыток людей уличить ее во вранье.

Впрочем, неудивительно, что пополнение в семье Евгения Вагановича стало неожиданным сюрпризом. Татьяна часто носит объемные многослойные наряды, под которыми фигуру разглядеть сложно. Однако в этот раз девушка выбрала легкое нежное платье с цветочным принтом. Ракурс сделал свое дело, и стало очевидно, что у Брюхановой заметно округлился живот. Некоторые поспешили снова поздравлять 35-летнюю супругу артиста и Петросяна.

"Фразу "ой, кажется, беременна", ещё не писали?" – шутят поклонники в блоге возлюбленной сатирика.

Учитывая, сколько хейта в адрес Татьяны было в прошлый раз, едва ли она захочет сообщать о своей беременности. Однако при всей любви Петросяна к наследникам никто не удивится, если они решат родить третьего ребенка.

Напомним, Брухунова родила Петросяну двух детей. Первому сыну Вагану сейчас четыре года. Девочке Матильде около 9 месяцев. Кроме того у Евгения Вагановича есть дочь от первого брака. Викторине сейчас 55 лет.

Ранее сообщалось, что жена Петросяна уехала в неизвестном направлении, бросив новорожденную дочь и мужа дома.