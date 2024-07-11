Опять показывает бедра: Ольга Бузова разделась за границей перед съемками

Совсем недавно Ольга Бузова уехала из России в Колумбию. Телеведущая сообщила, что покидает Родину надолго, и все это из-за съемок, которые пройдут в джунглях. Однако не успела артистка привыкнуть к новому часовому поясу, как случилась беда: ведущая подхватила простуду и теперь все свободное время проводит в постели с лекарствами.

Впрочем, даже проблемы со здоровьем не заставили Ольгу взять больничный. Ведущая, как и прежде, по несколько часов проводит на съемочной площадке и успевает выходить на связь с поклонниками в соцсетях. Она призывает не терять ее из-за небольшого количества контента в эти дни и поделилась фотографиями, которые сделала еще до того, как слегла.

На фото певица разделась и залезла в бассейн. Бузова позировала в белоснежном купальнике, который практически не прикрывает бедра артистки.

"Добавлю немного горячий контент. Лето ведь. И мы в джунглях. Кстати, фото сделаны в первый съемочный день перед вечерним поздним мотором", – объяснила экс-ведущая "Дома-2".





Поклонники отметили, что 38-летняя звезда выглядит отлично, и засыпали ее комплиментами. Впрочем, были и те, кто возмутился тому, что артистка снова обнажается на публике.

"Началось", – написал один из комментаторов.

Напомним, в прошлом месяце Бузова едва не попала под "отмену" из-за того, что выступила на концерте в Уфе в слишком откровенном наряде. Многие отметили, что в День защиты детей артистка должна была выбрать образ скромнее.

Ранее стало известно имя нового бойфренда Бузовой. Такому повороту удивлены даже близкие.