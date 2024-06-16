Перенесшая операцию Седокова оставила в Сети важное сообщение

В пятницу, 14 июня, Анна Седокова должна была появиться на "Премии МУЗ-ТВ 2024". По словам артистки, она подготовила для этого событие роскошное платье. Певица должна была выйти на сцену ради вручения одной из наград. Она с предвкушением ждала этого момента.

Но проблемы со здоровьем внесли изменения в планы Анны Седоковой. И пока звезды российского шоу-бизнеса активно готовились к церемонии, бывшая солистка группы "ВИА Гра" находилась в больнице, где вскоре она перенесла операцию. При этом певица не стала уточнять диагноз.

Спустя сутки Анна Седокова вышла на связь с переживающими за ее здоровье поклонниками. В популярной социальной сети она оставила важное для них сообщение о своем состоянии. По словам исполнительницы, ей стало лучше. Она поблагодарила публику за множество теплых слов и заботу. "Все будет хорошо", – завершила 41-летняя знаменитость.

Ранее Анна Седокова прокомментировала слух о разводе с баскетболистом Янисом Тиммой. Она призналась, что не так давно был период, который едва не привел к разрыву отношений. Однако пара смогла преодолеть сложности и приложила силы к укреплению брака. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".