Тревожные вести об Алле Пугачевой переполошили поклонников: "Первые признаки деменции"

Алла Пугачева покинула Россию больше двух лет назад. С тех пор Примадонна живет то в Израиле, то на Кипре. Некоторые источники сообщают, что теперь певица перебралась в Юрмалу вместе с мужем и детьми. Подтверждают это и кадры, которые на днях попали в Сеть. Латвийцы сняли идущую по городу Аллу Борисовну. Правда, привыкшие видеть на фото подтянутую блондинку поклонники испытали шок.

На видео легенда российской эстрады еле переставляет ноги. Шаркающей походкой Пугачева прошла по улице и удалилась, так и не заметив, что попала в чей-то объектив.

"Господи, еле ноги таскает", "Еле ходит... и икры как спички", "Капец постарела. Ещё год назад ногой дверь в машине открывала. Шаркающая походка и спотыкание – первые признаки деменции", "А чего бабушку так перекосило и раздуло?" – высказались пользователи Сети.





Слухи о том, что у Аллы Борисовны начались проблемы со здоровьем, появились давно. Известно, что и с побережья Средиземного моря исполнительница хита "Миллион алых роз" уехала из-за сильной жары, которая давит на больное сердце.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева регулярно названивает в больницу тяжелобольному Отару Кушанашвили. Певица старается поддерживаться старого друга, с которым, впрочем, у нее раньше были конфликты.