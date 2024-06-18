57-летняя Наталья Штурм заявила, что сохранила девственность: "Никто меня не достоин"

Певицу Наталью Штурм знают как эпатажную особу, любящую шокировать публику откровенными нарядами и скандальными заявлениями. Так, артистка часто выкладывает в своем блоге пикантные снимки, а осенью прошлого года и вовсе решилась на гименопластику – операцию по восстановлению девственности. Таким образом она хотела порадовать мужчину, за которого собиралась замуж. Однако свадьба не состоялась, а главный подарок так и не был вручен.

Оказалось, что Штурм до сих пор хранит непорочность. Певица записала эмоциональное видео для своих поклонников. Перед камерой артистка сидит в одном белье и заявляет, что никто из мужчин ее недостоин.

"Друзья мои, чтобы вы не сомневались, я по-прежнему девственница. И я вам больше скажу, я девственница только по одной причине. Нет ни одного достойного мужчины, которого я бы могла…", – высказалась артистка, дополняя слова характерными жестами.





После таких видео поклонники Натальи всерьез запереживали за артистку. Многие предположили, что Штурм необходима помощь и лечение от зависимости, ведь в трезвом состоянии взрослый человек на такое не решится.

"Все, бабусе больше не наливать", "Заберите у Наташи телефон… Пора обследоваться. Там что-то серьезное", "Вторая Волочкова, только без шпагата. Отстаёшь, мать...", – высказались комментаторы.

Впрочем, саму Штурм хейт никогда не заботил, и она продолжает эпатировать публику. Особенно артистка любит хвастаться результатом пластики. Она заявляет, что очень довольна тем, как ей сделали живот.

Ранее сообщалось, что 57-летняя Штурм устроила пикантную фотосессию на пляже.