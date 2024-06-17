Бывший муж Ксении Бородиной сделал громкое заявление после свадьбы: "Беременна"

Курбан Омаров женился на своей избраннице Валерии в середине мая. Это произошло неожиданно, ведь обычно к такому событию долго готовятся, выбирают площадку и наряды, оповещают гостей. Эта свадьба прошла на редкость скромно, и выяснилось, что бывший муж Ксении Бородиной даже не позвал на торжество родителей. Влюбленные тихо расписались и уехали в свадебное путешествие.

Застолье, на котором присутствовали родные, Омаров с женой устроили только сейчас. Он поделился в своем блоге снимками с отцом и родителями Валерии. Многие считают, что таким образом 43-летний бизнесмен сделал заявление и развеял все слухи о якобы фальшивой свадьбе, которые муссировались в СМИ последний месяц.

Поклонники поспешили поздравить молодоженов. Многие подчеркнули, что Курбан и Валерия хорошо вместе смотрятся и буквально светятся от счастья. А некоторые даже заметили в фигуре 23-летней блондинки изменения.

"Она беременна, кажется, из-за пуговиц на костюме виден живот или фото такое?", "Есть ощущение что Лера беременная" – отметили комментаторы.





Впрочем, о возможной беременности Валерии слухи ходят давно. Появились они после неожиданной помолвки и не менее скорой свадьбы. Пользователи Сети считают, что бывший муж Бородиной торопится из-за того, что живот избранницы вот-вот станет заметен. Сам Омаров не комментирует никакие слухи вокруг себя и старается всем своим видом показать, что занят только молодой супругой.

Ранее зареванная Ксения Бородина заявила о расставании.