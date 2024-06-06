"Нет искренности": вот почему у Ивлеевой нет друзей в шоу-бизнесе

Настя Ивлеева стала одной из самых популярных персон в России. Она была обласкана любовью народа, но в конце 2023 года знаменитость шокировала общественность проведением "голой вечеринки". Критике подверглась не только блогерша как организатор мероприятия, так и гости, которые явились в откровенных нарядах согласно дресс-коду.

Но с тех пор прошло полгода, и за минувшие месяцы Ивлеева предприняла немало попыток к восстановлению репутации: публиковала в соцсетях контент преимущественно на общественно-политические темы, комментировала значимые для страны события, ездила в Донбасс. По словам Насти, она многие вещи переосмыслила. Ее жизнь, можно сказать, изменилась.

После декабрьского скандала Настя Ивлеева, как выяснилось, продолжает занимать обособленное место в российском шоу-бизнесе. Дело в том, что настоящих друзей у блогерши в этой сфере нет. "Нет искренности", – согласилась знаменитость во время общения с журналистами на открытии своей лапшичной.

Настя Ивлеева отметила, что никогда не принадлежала к чьим-либо тусовкам в шоу-бизнесе, поэтому после скандальной вечеринки ее окружение практически не изменилось. Эта ситуация помогла ей лишь сблизиться с семьей.