Алсу продает дом в Крыму почти за миллиард рублей: вот почему так дорого

На днях стало известно о скором разводе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Артистка уже подала иск в суд. Сейчас супруги готовятся к решению вопросов, связанных с опекой над детьми, а также разделу совместно нажитого имущества, которое включает в себя квартиру на Ленинградском шоссе, роскошный коттедж на Рублевке, а также апартаменты в Лондоне.

Но у Алсу и Абрамова есть еще один объект недвижимости – дом под Севастополем с огромным участком. Вилла в Крыму была выставлена на продажу три года назад, и только сейчас, когда знаменитая пара готовится к разводу, нашелся покупатель. Как сообщает Mash, здание с прилегающем к нему просторным участком в Вязовой Роще продается за 800 миллионов рублей.

Столь высокая стоимость недвижимости объясняется наличием теннисного корта, нескольких бассейнов, домашнего кинотеатра, конюшни, личного пляжа, площадки для вертолета, салоном красоты, а также 14 спальнями. Сейчас все это готовится показывать отец Алсу, отмечает издание.

Интересно, что в настоящий момент там нет постоянных жильцов. Последний раз Алсу была там 10 лет назад. За это время особняк превратился в гостиничный комплекс.