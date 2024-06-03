Был добр и внимателен к старушке: "чужая" бабушка щедро отблагодарила Прохора Шаляпина

Известный российский исполнитель Прохор Шаляпин известен своей любовью к женщинам постарше. Однако, как оказалось, с пенсионерками артист поддерживает еще и дружеские отношения. Выяснилось, что одна такая приятельница оставила шоумену роскошную недвижимость в Сочи в наследство.

Певец рассказал, что бабушка друга, к которой он был добр и внимателен, вписала в свое завещание не только внука, но и его. Теперь Прохор – владелец доли квартиры. Вместе со своим приятелем они сдают жилплощадь в аренду.

Шаляпин рассказал, что давно засматривался на интерьеры в доме своей давней знакомой Анастасии Волочковой. Особняк балерины больше напоминает царские покои, чем современный дом. Теперь и Прохор стал владельцем квартиры с помпезным декором и роскошной мебелью.

"Мне нравится "дорого-богато" – поделился своими вкусовыми предпочтениями артист.

Известно, что общая площадь жилья – порядка 400 "квадратов". Прохору, как и законному внуку бабушки, досталась ровно половина недвижимости.

Личная жизнь Прохора Шаляпина у многих вызывает интерес. В первую очередь из-за его первых жен. В семейную жизнь артист вступил, только отметив совершеннолетие. Избранницей молодого парня стала женщина гораздо старше него. После Шаляпин женился на бизнесвумен Ларисе Копенкиной. Влюбленных не смущала почти 30-летняя разница в возрасте. Последней супругой исполнителя стала богатая дама из Канады Татьяна-Клаудия Дэвис, которая скончалась через два месяца от коронавируса.

Ранее Прохор Шаляпин признавался, что боится Надежду Бабкину.