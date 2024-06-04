"Будет болтаться": скитающийся по миру Галкин* пробует раскрутиться в Прибалтике

Юрий Чернов, народный артист России, выразил свое мнение о скандальных высказываниях Аллы Пугачевой, с которой он знаком уже много лет. В частности, он обратил внимание на слова супруги Максима Галкина* о "холопах" и о том, что "нормальные люди не собираются возвращаться туда", имея в виду РФ.

Чернов, обращаясь к Пугачевой, подчеркнул, что россияне не считают себя холопами, а просто любят свою родину. Он отметил, что каждый имеет право на свое мнение, но для него любовь к родине не является признаком рабства.

Актер также упомянул, что знает певицу с молодости и был на ее свадьбе с Миколасом Орбакасом, который является для него другом. А недавно Орбакас сообщил Чернову, что Пугачева вместе с нынешним мужем приезжала в Прибалтику.

"Он (Максим Галкин* – Прим. ред.) все пробует в Прибалтике раскрутиться", – передал артист слова Миколаса.



Чернов считает, что такие скитания по миру будут продолжаться всю их жизнь, поскольку они сами отрезали свои корни. "Они так и будут болтаться", – полагает актер.

Кроме того, он прокомментировал конфликт между Стасом Михайловым и Аллой Пугачевой. Он выразил глубокое разочарование происходящим, отметив, что когда-то певица была талантливой и великолепной. По его мнению, она всегда обладала способностью видеть суть вещей и была умной женщиной.

Поэтому Юрий Чернов выражает недоумение по поводу поведения Аллы Пугачевой и ее резкие высказывания о России. Он считает, что и многие поклонники певицы не понимают ее поступков и чувствуют себя оскорбленными. По мнению артиста, если исполнительница хита "Миллион алых роз" решила уехать, то должна быть счастлива там, где находится сейчас, но не оскорблять свою родину и ее жителей.

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.