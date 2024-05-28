Снова вместе 20 лет спустя: Киркоров показал счастливую Пугачеву рядом с собой

После своего отъезда из России Алла Пугачева оборвала связи со многими звездами отечественного шоу-бизнеса. Не общается Примадонна и с Филиппом Киркоровым. Правда, своего бывшего супруга артистка вычеркнула из жизни задолго до своей эмиграции. Уже несколько лет она не общается с поп-королем, не поздравляет с днем рождения ни его, ни детей экс-возлюбленного. Сам Киркоров рассказывал, что между ними произошел некий конфликт.

Чем именно так обидел Пугачеву певец, остается только гадать. Но сам Филипп зла на свою бывшую не держит и поддерживает отношения со своей падчерицей Кристиной Орбакайте. На днях дочь Аллы Борисовны отмечала день рождения, и Киркоров одним из первых поздравил певицу.

"С днем рождения, Кристина!", – написал в блоге исполнитель.

Чтобы порадовать Орбакайте, исполнитель хита "Зайка моя" даже собрал небольшой ролик из старых кадров. На фото Киркоров стоит рядом с совсем юной Кристиной. В это же видео певец добавил снимки с Аллой Пугачевой. На одном они вместе прогуливаются, держась за ручку, на следующем Филипп нежно обнимает счастливую Примадонну.





Судя по всему, поп-король не может пережить расставание с любимой даже 20 лет спустя. Известно, что в его квартире все еще висят портреты Пугачевой, а почетное место в одной из комнат занимает полка с куклами в виде Примадонны, которые ему дарят мастера.

Напомним, Киркоров и Пугачева были женаты девять лет. Для певицы 27-летний на тот момент артист стал четвертым супругом, а она для Филиппа – первой и единственной женой.

Ранее сообщалось, что Юрий Лоза жестко унизил Киркорова.