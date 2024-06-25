46-летняя Ольга Орлова показала беременный живот: перестала молчать о своем положении

Известная артистка и телеведущая Ольга Орлова во второй раз познала радость материнства в прошлом году. На свет появилась ее дочь Аня, которую звезда часто показывает в своих социальных сетях. Однако даже спустя полтора года многим не дает покоя беременность ведущей "Дома-2". Некоторые уверяют, что Ольга не сама выносила дочь, а прибегла к услугам суррогатной мамы, и требуют, чтобы она созналась. В качестве аргумента нападающие на Орлову подписчики используют тот факт, что у теледивы нет фотографий с оголенным животом, а тот, что под одеждой, якобы накладной.





Уставшая от этих вопросов Орлова перестала молчать и решила раз и навсегда прекратить обсуждения. Она возмутилась, что кому-то не дает покоя чужая жизнь, и показала фото, на котором видно беременный живот. На снимке Ольга стоит в воде в купальнике.

"Я не понимаю, чего людям спокойно не спится?! Все им покажи! Неужели не видно, что живот настоящий?!", – высказалась знаменитость.





Впрочем, и такое фото для некоторых не стало доказательством того, что беременность настоящая, и, вероятно, критика в адрес Ольги продолжится.

К слову, сама телеведущая давно привыкла к хейту. Пользователи Сети часто осуждают ее за неправильные, по их мнению, методы воспитания, слишком большое количество животных в доме. Орлову обвиняли в том, что дочь, которая часто играет с собаками и кошками, растет в антисанитарии. Кроме того, подписчики считают, что дочь нужно показать врачу из-за того, что Аня до сих пор не начала говорить.

Ранее сообщалось, что зареванная Орлова взмолилась о помощи.