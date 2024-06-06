Варнава разделась перед камерами из-за денег: осталась без всего

Назвать последний год простым для Екатерины Варнавы мало у кого повернется язык. В короткий период времени актриса буквально осталась без всего. Сначала рухнул ее брак с Александром Молочниковым через несколько недель после свадьбы, а потом ее уволили с работы. Привыкшая к обеспеченной жизни экс-участница шоу Comedy Woman теперь переживает непростые в финансовом плане времена. Чтобы хоть как-то стабилизировать свое положение, артистка решила пойти по стопам некоторых своих коллег и отправиться с гастролями за границу.

Так, известно, что выгнанная из России Кристина Орбакайте планирует заработать на туре по Штатам и Канаде. А Данила Козловский разъезжает по Европе со своим авторским шоу. Подзаработать на заграничной публике решила и Варнава. Она планирует поставить свое кабаре-шоу. К слову, новый проект Катерины очень похож на тот, в котором она играла в театре Crave в Москве, где место артистки сейчас заняла Агата Муцениеце.

Увидеть шоу Варнавы, которое она назвала Drama Queen Show, выпал шанс жителям Кипра. Что именно будет в постановке, пока неизвестно. Однако по первым кадрам, которые она сделала для рекламы проекта, очевидно, что ради денег Катерина готова даже раздеться. На снимках артистка предстала практически обнаженной в прозрачном белье, демонстрируя свои эффектные длинные ноги.





Ранее стало известно, что Варнава купила квартиру за границей и стала соседкой иноагента.