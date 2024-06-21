Вся жизнь в клочья: вот что на самом деле происходит с брошенной мужем Алсу

18 лет продлилась семейная жизнь известной певицы Алсу. В этом браке на свет появилось трое ее детей. Однако все рухнуло в один момент. В Сеть просочилась информация об изменах Яна Абрамова. Первое время артистка все отрицала, а затем сама подала на развод, при этом не объясняя причин.

Прошел почти месяц, а Алсу на публике держится стойко, и кажется, что в ее жизни не происходят глобальные перемены. Сама певица на вопросы о разводе отвечает с улыбкой, подчеркивая, что комментировать семейные дела не намерена. Поклонники восхищаются силой духа исполнительницы. Однако теперь стало известно, что на самом деле происходит с брошенной мужем Алсу.

Артистка опубликовала в своем блоге видео. На кадрах она равнодушно разрывает семейную фотографию, словно порвала в клочья всю свою семейную жизнь. Судя по всему, певица решила выпустить новую песню, в которой споет о разводе. Ролик в блоге – отрывок клипа, решили многие подписчики.

"Я учусь не бояться разлук, тишины", – подписала видео знаменитость.





В тяжелый период жизни Алсу поддерживают не только близкие, но и огромная армия поклонников. Они уверены, что после развода их любимая певица раскроется по-новому и еще порадует фанатов своим творчеством.

"Вот увидите, сейчас она по-настоящему раскроется! Мы увидим её с другой стороны, она словно птица феникс взлетит. На пороге больших перемен. Она сейчас освобождается, время очищения", – высказал свое мнение один из комментаторов.

Ранее стало известно, что Алсу прервала молчание и впервые прокомментировала свой развод.