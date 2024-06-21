Анну Семенович с новым бойфрендом вывели на чистую воду: женатый и с ребенком

Совсем недавно Анна Семенович отдыхала в Турции. На солнечный курорт артистка поехала не одна, а с бойфрендом, личность которого тщательно скрывает. Однако на нескольких кадрах избранник певицы все же засветился: был снят со спины, на одно фото попали руки с часами. Этого было достаточно, чтобы мужчину узнали и разоблачили.

Оказалось, что возлюбленный Семенович женат. Об этом заявила его супруга, которую зовут Марина. Она отметила, что сразу узнала благоверного по имени Денис, окончательно в этом убедилась, когда на снимке увидела друга мужа.

"Что же Аня умолчала, что Денис семейный, что в Германии у него жена и сын?" – возмущается обманутая девушка.





Все это время Анна хвасталась, что ее мужчина – весьма состоятельный бизнесмен, интересный и образованный. Среди прочих достоинств певица выделила его любовь к вкусной еде и большой порции, мол, нашла свою родную душу. А вот супруга Дениса отмечает, что за душой у него ни гроша, а все имущество кредитное.

"Из недвижимости у него только кредитный дом в Германии и эти склады. Больше ничего. Подозреваю, что "богатый жених" живет у Семенович и ездит на ее машине. Разводиться, к слову, он не собирается, и на Анне жениться тоже", – вывела ходока на чистую воду Марина.





Сама Семенович, впрочем, пока никак не комментировала эту историю. Кроме того, не известно, знала ли Анна о том, что ее возлюбленный в браке, или певица стала второй обманутой девушкой любвеобильного Дениса.

Ранее стало известно, что экстремально похудевшую Семенович не узнают поклонники. Певица борется с тяжелым недугом.