Алсу прервала молчание и сделала публичное заявление о разводе: "Я почувствовала"

18-летний брак певицы Алсу пошел крахом. В конце мая артистка подала на развод с Яном Абрамовым. Никаких подробностей она не раскрывала, впрочем, как и причины размолвки. Однако общественность уверена, что супруг долгие годы изменял певице, и в какой-то момент она не выдержала предательства.

За почти месяц Алсу не обмолвилась ни словом о своем разводе, что, конечно, только подогревало интерес публики. Появилось много слухов, в том числе о том, что Абрамов избивал артистку. Недавно исполнительница хита "Зимний сон" прервала молчание и сделала заявление.

"Все хорошо! Я не комментирую, но все хорошо", – призвала не беспокоиться за нее певица.

Если желания делиться подробностями семейных проблем у Алсу нет, то о детях она рассказывает с удовольствием. В одном из недавних интервью она отметила, что дочери и сын очень быстро повзрослели.

"Я почувствовала, что мои дети выросли, в тот момент, когда они начали слушать ту музыку, которую я вообще не знаю", – с улыбкой на лице рассказала артистка.

Стоит отметить, что Алсу выглядит на удивление счастливой и даже расцвела. Пошатнуть стойкость артистки, судя по всему, не могут даже сплетни, которые с невероятной скоростью расползаются по Сети. Так, недавно появились слухи о том, что причиной раздора Алсу с мужем стала бывшая избранница рэпера Тимати Анастасия Решетова. После этого 28-летняя модель публично заговорила об отношениях с супругом певицы.