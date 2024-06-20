Алсу прервала молчание и сделала публичное заявление о разводе: "Я почувствовала"

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

"Она правду сказала": Тарасов ответил высмеявшей его Бузовой"Она правду сказала": Тарасов ответил высмеявшей его Бузовой Киркорову сообщили о нерешаемой проблеме с Пугачевой Киркорову сообщили о нерешаемой проблеме с Пугачевой Едва сдерживающая слезы Бузова осадила высмеявшего ее Баскова на "Премии МУЗ-ТВ"Едва сдерживающая слезы Бузова осадила высмеявшего ее Баскова на "Премии МУЗ-ТВ" Дикие условия жизни сына Фриске шокировали общественность: мама бы такого не допустила!Дикие условия жизни сына Фриске шокировали общественность: мама бы такого не допустила!

Лента новостей

Четверг 20 июня

09:52Алсу прервала молчание и сделала публичное заявление о разводе: "Я почувствовала" 09:33Лучшие идеи оригинальных подарков мужчине на день рождения 09:23Сначала на Эверест, а потом в детдом: Боня поделилась грандиозными планами на материнство 08:48Мучительно, но быстро: стало известно, как умирал единственный сын Зайцева 04:4720 июня - день летнего солнцестояния: вот, что нужно сделать, чтобы привлечь удачу 01:3945-летняя Альбина Джанабаева раскрыла секрет упругих форм: всего одно упражнение 23:12Благоприятные дни для стрижки на август 2024 года 22:02Полину Гагарину решили внести в черный список: подробности 21:20"Так ей и надо": Никоненко обозвал изгнанную из рижского театра Хаматову "дурой набитой" 20:45"На конфликт нарывается": Манукян отомстил Костюшкину за наглую выходку 19:46"Позорно, неприлично": Соседов гонит Бузову со сцены 18:46В течение трех лет: страшное предсказание для Волочковой 17:30Никому не нужную Хаматову погнали из рижского театра 16:48Сенсация: на федеральном канале покажут уникальные кадры с Анастасией Заворотнюк 16:07Скандал: Наташа Королева подала в суд на Стаса Костюшкина из-за грязной лжи 14:46Волочкову разоблачили: вот как все эти годы балерина дурила россиян 13:35Солист "Иванушек International" прокомментировал слухи о распаде группы 12:24В сеть попали кадры одинокого дня рождения Галкина*: ни друзей, ни поздравлений 11:43Бородина публично охаяла молодую избранницу бывшего мужа: приплела к скандалу дочь 10:25Хилькевич заявила, что сменила имя дочери из-за первой буквы 09:49Жена 78-летнего Петросяна сообщила о пополнении: "Еще одна девочка в семье Брухуновых" 09:21Решетова публично заговорила об отношениях с мужем Алсу: "Уже три года" 09:11Как приготовить варенье из клубники на зиму с целыми ягодами 08:42"Много ревности и грубости": вот что сотворит Лепс со своей 18-летней невестой 04:44Закатила глаза от удовольствия: Волочкова показала, как развлекалась с мужчиной в бане 02:18Яичная диета на 4 недели: основные принципы и примерное меню 01:38"Хочу заснуть и не проснуться": стало известно, что подкосило Киркорова 22:23Пригожин нашел виновного в скандале с Бузовой и Басковым 21:26"Отовсюду гонят": Поплавская насмехается над Хаматовой после отмены спектакля в Риге 20:30"Круче, чем Пугачева": звезда группы "Мираж" вознеслась перед Примадонной 20:03Соседов влез в скандал с Басковым и Бузовой: Надо понимать, с кем общаешься 18:34Джастин Тимберлейк арестован в Вирджинии: что произошло 18:10Обосновавшая за границей Земфира* призналась, что скучает по России 17:35Шахрин раскрыл секрет названия группы "Чайф": причем здесь кофеварка? 16:22"Изображает бедную овечку": Бородина отчитала обидевшуюся на Баскова Бузову 14:40Внучок и бабушка: Пугачева нелепо поздравила Галкина* с днем рождения 13:32Родившая пятого ребенка Глафира Тарханова раскрыла пол малыша 12:24Хотела спеть для детишек: Бузову с позором выставили из школы 12:0721 июня пройдет конференция TGMarketConf 11:12Звезда "Слова пацана" Базанов частично признал вину по делу об убийстве бизнесмена 10:36Униженному на всю страну Баскову угрожают расправой: "Кровью!" 09:52Отец Жанны Фриске сделал громкое заявление о Шепелеве: дальше только тюрьма 09:0457-летняя Наталья Штурм заявила, что сохранила девственность: "Никто меня не достоин" 08:32Снести и сравнять с землей: стало известно, что построят на месте замка Пугачевой 04:52Копеечное средство от комаров своими руками: надежнее и безопаснее магазинных спреев 04:05Лунный календарь посевной на август 2024 года 01:40Меркурий в Близнецах подготовил сюрпризы: эти знаки зодиака ждет удача в конце июня 23:03Лунный денежный календарь на август 2024 года 22:01Вот почему оскандалившегося Меладзе не признали иноагентом 21:11"Пусть помучается": Садальский считает нужным "вышвырнуть" Баскова с телевидения
1370
800
true

Алсу прервала молчание и сделала публичное заявление о разводе: "Я почувствовала"

Алсу прервала молчание и сделала публичное заявление о разводе:

Артистка откровенно рассказала о своем состоянии впервые после того, как объявила о расставании с мужем.

18-летний брак певицы Алсу пошел крахом. В конце мая артистка подала на развод с Яном Абрамовым. Никаких подробностей она не раскрывала, впрочем, как и причины размолвки. Однако общественность уверена, что супруг долгие годы изменял певице, и в какой-то момент она не выдержала предательства. 

За почти месяц Алсу не обмолвилась ни словом о своем разводе, что, конечно, только подогревало интерес публики. Появилось много слухов, в том числе о том, что Абрамов избивал артистку. Недавно исполнительница хита "Зимний сон" прервала молчание и сделала заявление.

"Все хорошо! Я не комментирую, но все хорошо", – призвала не беспокоиться за нее певица. 

Если желания делиться подробностями семейных проблем у Алсу нет, то о детях она рассказывает с удовольствием. В одном из недавних интервью она отметила, что дочери и сын очень быстро повзрослели. 

"Я почувствовала, что мои дети выросли, в тот момент, когда они начали слушать ту музыку, которую я вообще не знаю", – с улыбкой на лице рассказала артистка. 

Стоит отметить, что Алсу выглядит на удивление счастливой и даже расцвела. Пошатнуть стойкость артистки, судя по всему, не могут даже сплетни, которые с невероятной скоростью расползаются по Сети. Так, недавно появились слухи о том, что причиной раздора Алсу с мужем стала бывшая избранница рэпера Тимати Анастасия Решетова. После этого 28-летняя модель публично заговорила об отношениях с супругом певицы. 

20 июня 2024, 09:52
Алсу. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
СтарХит✓ Надежный источник

Сначала на Эверест, а потом в детдом: Боня поделилась грандиозными планами на материнство

Сначала на Эверест, а потом в детдом: Боня поделилась грандиозными планами на материнство
Виктория заявила, что мечтала об этом давно.

Полину Гагарину решили внести в черный список: подробности

Полину Гагарину решили внести в черный список: подробности
За что наказали Полину Гагарину?

"Так ей и надо": Никоненко обозвал изгнанную из рижского театра Хаматову "дурой набитой"

"Так ей и надо": Никоненко обозвал изгнанную из рижского театра Хаматову "дурой набитой"
Артист уже давно записал Чулпан Хаматову в предательницы.

"На конфликт нарывается": Манукян отомстил Костюшкину за наглую выходку

"На конфликт нарывается": Манукян отомстил Костюшкину за наглую выходку
Стас Костюшкин и Давид Манукян устроили публичные разборки.

"Позорно, неприлично": Соседов гонит Бузову со сцены

"Позорно, неприлично": Соседов гонит Бузову со сцены
Музыкальный критик нелицеприятно высказался об Ольге Бузовой.

В течение трех лет: страшное предсказание для Волочковой

В течение трех лет: страшное предсказание для Волочковой
Анастасия Волочкова испугалась не на шутку.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева