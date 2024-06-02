"Душевный инвалид": Пелагея о жестокости бывшего мужа к дочери

Певица Пелагея рассчитывала на мирное урегулирование конфликтов, возникших при разводе с Иваном Телегиным. Но, к сожалению, избежать разногласий не удалось. Сначала она судилась с бывшим супругом по поводу алиментов на их дочь Таисию, а недавно рассказала о крайне неприятном инциденте, который произошел в День защиты детей. Чтобы подтвердить свои слова, певица опубликовала видео с плачущей дочерью.

Дело в том, что Тася получила от бабушки в качестве подарка путевку в Турцию, поэтому Пелагея решила отвезти дочь на море. Но в аэропорту офицер таможенной службы сообщил семейству о запрете на выезд. По словам певицы, именно бывший муж не позволил ей улететь вместе с наследницей, разрушив тем самым мечту ребенка о долгожданном отдыхе.

Как отметила Пелагея, Тася очень ждала эту поездку, собирала чемоданы и тщательно подбирала наряды для отдыха. Но, узнав о запрете отца, девочка разрыдалась. Мол, она не могла понять, почему отец так поступил. Пелагея же поняла, что это было сделано специально.

"Тася столкнулась с беззубой жестокостью "папочки", – сказала артистка.

Пелагея назвала бывшего мужа "душевным инвалидом", который из-за своих внутренних проблем отомстил собственному ребенку после проигрыша в судах.