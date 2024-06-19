Закатила глаза от удовольствия: Волочкова показала, как развлекалась с мужчиной в бане

Известная балерина Анастасия Волочкова обожает париться в бане. На днях артистка сходила в свою любимую парную, где снялась обнаженной. Экс-прима Большого театра забралась на полку. Из одежды на артистке была только шапочка. Банный веник прикрывал интимные места танцовщицы.

Помимо абсолютно обнаженной Волочковой, в парной с ней было как минимум три человека. Мужчина развлекал балерину, стуча в бубен, а девушка поливала водой камни, чтобы в комнате было еще жарче. Также в бане был оператор, который молча снимал все происходящее на камеру.

"Уже годы я черпаю силы именно в этом священном месте для здоровья физического и духовного", – написала танцовщица под видео.





Реакция подписчиков, впрочем, как и всегда, была весьма неоднозначная. Некоторые заявили, что балерина снова не в трезвом состоянии. Другие выразили надежду, что "шаман с бубном" вылечит Волочкову от зависимости.

"Какой-то вид странный, будто она не понимает, где она и что происходит. Она точно в адеквате?", " Изгнание зеленого змея?", " Настя, зачем такое выкладывать на весь белый свет, это ведь сугубо личное, а выкладывать лишнее", "В месте силы, похоже, приняла на грудь", – написали комментаторы.

Ранее сообщалось, что Волочкова набросилась на бывшего мужа после новостей о пополнении в семье.