"Как коза кричит": Басков грубо ответил обившейся на него Бузовой

Ольга Бузова и Николай Басков поссорились на "Премии МУЗ-ТВ 2024", которая состоялась в минувшую пятницу, 14 июня, в Москве. После выступления поп-дивы народный артист России, который был ведущим церемонии, посчитал уместным во всеуслышание отметить, что он впервые видит Ольгу, представшую в блестящем костюме, полностью одетой.

Вполне очевидно, что таким образом Басков упомянул недавний скандал из-за откровенного наряда Бузовой на VK Fest в Уфе. Однако Ольга дала понять, что сочла замечание артиста неуместным. Она заявила, что человеку иногда лучше молчать, даже если он держит в руках микрофон и является ведущим.

Казалось, что на этом ссора завершится, но Николай неожиданно взял слово. "Я могу и без микрофона, в отличие от тех, кто в него, как коза, кричит", – написал певец в своем телеграм-канале, прикрепив архивное видео, на котором он демонстрирует уровень своих вокальных данных.

Примечательно, что далеко не все интернет-пользователи поддержали Николая Баскова. Некоторые отметили, что артисту не следовало бы продолжать перепалку с обидевшейся на него Ольгой Бузовой, ведь каждое грубое слово лишь усугубляет конфликт.